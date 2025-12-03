Un programa para reciclar

En los años 90 se puso de moda hablar de telebasura cuando nos referíamos a programas de televisión con contenidos impropios, zafios o directamente desagradables. En el 2000, 'Gran Hermano' marcó parámetros de algunos concursos; participantes, que se nominan entre ellos, y posteriormente se eliminan. En 'Net i polit' (TV3, 3cat, o como se llame) hemos comprobado un fehaciente caso que hace honor a ese concepto.

El espacio arranca con algunas frases de sus concursantes (todo un clásico en programas de este tipo) como la de Marga, que se auto presenta: “para mí la suciedad es adrenalina; cuanto más sucio está todo, más subidón tengo”. Todos ellos defienden esa “pasión por la limpieza”, o como mínimo la simulan, porque se les ve que están perfectamente maquillados para la ocasión, convirtiendo el programa en un cansino video clip que muestra a personas recogiendo porquería.

A mí me disculparán, pero personal y televisivamente el programa me aporta entre cero y menos 200, porque resulta poco (o nada) creíble su constante exhibición de caras de asombro, además de expresiones del tipo “uy, qué asco”. Su sobre actuación repugna. “Nenas, yo paro que me voy a peinar”, dice una concursante. ¿Peinarse mientras alguien limpia? La disculpa es que ni son actrices y ni son actores, con lo cual su desproporcionada gesticulación ante las cámaras genera rechazo, que posiblemente la responsabilidad no sea de ellos, sino de la dirección, del casting, o sencillamente que la temática del programa no aguanta un asalto.

Se incluyen momentos para quedar bien con el reciclaje: “La vida de dejar una botella de vidrio en el bosque puede alcanzar los 4.000 años”. Me gustaría que alguien me presentara a quien ha cronometrado de ese parámetro.

Por fortuna, o por honestidad, en los últimos segundos del capítulo se advierte al espectador que “los espacios a limpiar han sido intervenidos por la organización del programa para incrementar la dificultad de las pruebas”. Es decir, que al menos se reconoce que se ha incrementado la porquería en aras al presunto espectáculo.

Puede quedar como ridículo que el espacio sea catalogado como un talent show, pero sin duda lo mejor de 'Net i polit' es que la productora haya tenido la habilidad de que tv3 les haya comprado la idea de un festival de mierda.