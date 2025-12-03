Nathan Braniff ('Blue Lights'): "Por respeto a los policías, esta serie tiene que ser auténtica"

Movistar Plus+ acaba de estrenar la tercera temporada de 'Blue Lights', la mejor serie británica del momento, un drama policial sobre los rincones oscuros de Belfast (Irlanda del Norte). Uno de los protagonistas, el actor Nathan Braniff, explica la evolución de su personaje en los nuevos capítulos de la ficción, que ya ha sido renovada para una cuarta entrega.

--Dos años después del reclutamiento de Tommy: ¿a dónde lo lleva el trabajo esta vez?

Esta vez el guion poco realmente el foco en sus relaciones con Annie y Aisling, que ahora es su novia. También se centra en el trabajo y en la presión que puede ejercer sobre tus relaciones.

--¿Qué está pasando en la vida personal de Tommy? ¿Está contento en su relación con Aisling?

Tommy y Aisling están viviendo juntos y compartiendo piso con Annie. No sé si es el hecho de vivir juntos lo que pone tensión en su relación, pero les resulta difícil no llevarse el trabajo a casa. Además, cuando tienes a tres personas trabajando y viviendo juntas, es como si los problemas de todos se combinaran.

--¿Qué traemos a la tercera temporada de las entregas anteriores?

Entre la primera y la segunda temporada hablamos mucho de cómo el legado de Gerry seguía vivo y sigue muy presente. Muchos de los personajes, especialmente Tommy, llevan mucho de Gerry en ellos, y la forma de ser policía de Tommy y las decisiones que toma están muy influenciadas por lo que Gerry le enseñó. Es algo bueno porque mantiene a Tommy en el camino correcto, le ayuda a tomar las decisiones acertadas y a mantenerse en el buen camino.

--¿Qué novedades hay en la tercera temporada?

Llegamos a ver un lado de Belfast que no se ha explorado aún. Personas que quizá no pensarías, al conocerlas por primera vez, que serían responsables de crímenes, lo cual lo hace un poco más interesante. Es una clase más acomodada de gente en Belfast que es igual de responsable, si no más responsable, de algunos de los crímenes que ocurren en la ciudad. Es bueno ver un lado diferente del crimen organizado.

--¿En qué punto retomamos la relación profesional entre Tommy y Shane? ¿Qué podemos esperar?

Shane es una persona muy diferente a Tommy y todavía chocan, pero a veces funciona muy bien porque se equilibran mutuamente. Tenemos la sensación de que se cubrirán las espaldas en el trabajo, pero deben esforzarse para que su relación profesional se mantenga así. A veces, si te saltas las reglas, haces más cosas y más rápido, pero Tommy intenta ceñirse al reglamento tanto como puede. Le vemos juguetear un poco con eso: qué puede permitirse sin sobrepasar el límite.

Nathan Braniff, en 'Blue Lights' / MOVISTAR PLUS+

--¿Cómo está equilibrando Tommy el éxito en el trabajo con sus relaciones, ahora que se vuelven más complicadas?

En esta temporada ves cuánto efecto tiene la vida profesional en la vida personal de Aisling y Tommy. Ella vive un hecho terriblemente traumático que la afecta en su vida personal. Empieza a hacer cosas que quizá no haría normalmente. Está emocionalmente implicada y no puede dejar los problemas profesionales en el trabajo. Llega un punto en el que Tommy tiene que tomar una decisión enorme que les afectará a ambos.

--¿Cómo se siente trabajar en una serie que aborda problemas sociales reales y cómo aborda estos temas en su interpretación?

Estás lidiando con contenido muy sensible, porque está basado en un mundo real. No es algo en lo que quieras equivocarte. Creo que lo más importante es la investigación y estar sobre el terreno, hablando con tantos policías reales como puedas y con cualquiera que haya estado en esas situaciones en la vida real. Encontrar la verdad en ello. Si no, no estaría muy alineado con las dos primeras temporadas de 'Blue Lights' y, por respeto a los policías reales que hacen este trabajo, tiene que ser auténtico. No puedes simplemente sacar cosas y seguir con ello. No es ese tipo de serie.

--¿Puede compartir su experiencia trabajando con el reparto y el equipo? ¿Hay algún momento memorable en el rodaje?

Nueva York fue sin duda un punto culminante: ir a Times Square y ver nuestras caras en el cartel. Además, un momento que nunca olvidaré el resto de mi vida fue estar sentado en el auditorio en los BAFTA, pensando que probablemente éramos los modestos allí. Solo habíamos tenido dos temporadas y no hay grandes nombres conocidos en 'Blue Lights'. Y cuando finalmente llegó nuestra categoría, estaba sentado con los ojos cerrados pensando “por favor, que digan 'Blue Lights'”, y entonces escuchas que nos nombran. Fue muy loco. La mejor sensación y posiblemente uno de los mejores días de mi vida.