El Editorial de Cristina Villanueva: Atrapados entre gigantes

Hoy tenemos la sensación de que vivimos en un rincón pequeño del mapa, sentimos la presión del mundo entero, atrapados entre dos gigantes que juegan con reglas propias.

A Putin ya le conocemos. Nos da miedo desde hace años porque trata a la democracia como papel mojado... No ayuda su mensaje: “Si la Unión Europea lo quiere, Rusia está preparada para entrar en guerra.”

Es su forma de negociar. Mostrar fuerza y hacernos vivir en una niebla de permanente amenaza.

Y entonces aparece Estados Unidos, copiando el imperialismo ruso. O más bien Trump que presume, también, de ataques letales, bombardeos en el mar y ahora incursiones terrestres en Venezuela para acabar con "esos hijos de puta", dice.

Claramente, crímenes de guerra. Europa mira a ambos lados sin querer hacer seguidismo de Estados Unidos que enciende fuegos… ni plegarse ante una Rusia que sólo amenaza. Sólo nos queda no olvidar quiénes somos: la convicción de que ninguna potencia, ni amiga ni enemiga, puede dictarnos el futuro. O recuperamos nuestra voz... o la historia nos va a silenciar.

Bienvenidos al Segon Cafè.