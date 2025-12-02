Muere el actor y locutor Miquel Murga, conocido por el 'Un, dos, tres...' y 'Tres pics i repicó'

El actor, locutor, director de teatro, cantante y comunicador Miquel Murga, conocido por sus colaboraciones en míticos concursos televisivos como el 'Un, dos, tres... responda otra vez' de TVE y el 'Tres pics i repicó' de TV3, ha fallecido a los 65 años de edad, tal y como ha avanzado Ràdio 4, emisora donde había trabajado.

"Lamentem profundament la mort del nostre ex- company, col·laborador i amic Miquel Murga, un creador incansable al món del teatre, la ràdio i la televisió. Enviem una forta abraçada a la seva família i ens unim al seu dolor per la pèrdua tan sobtada", ha escrito la emisora en las redes.

Capilla ardiente

La capilla ardiente se abrirá este martes y miércoles en el Tanatori-Crematori L'Hospitalet Gran Via, en L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), y la ceremonia se hará el miércoles, informa Ràdio Estel, donde colaboraba desde 2015.

Murga (Sant Boi de Llobregat, 1960) era conocido por sus papeles en 'Vivancos 3 (Si gusta haremos las dos primeras)' de 2002 y 'El complot dels anells' de 1988. Pero, sobre todo, por su participación en programas televisivos como 'Un, dos, tres... responda otra vez', el concurso creado por Chicho Ibáñez Serrador para TVE, y en el 'Tres pics i repicó' de TV3, presentado por Antoni Bassas entre 1988 y 1991.

También había trabajado en el programa de humor de TV3 'Surti com surti', presentado por Jordi L, y en diversas emisoras de radio, como Catalunya Ràdio, COM Ràdio, Onda Cero, RNE y Ràdio Estel, además de haber dirigido teatro .