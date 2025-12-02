Quien no llora, no mama

Telefónica -bajo la marca Movistar- y Dazn se han adjudicado los derechos de la Liga de fútbol española para las próximas cinco temporadas, de manera que ambos se van a repartir cinco partidos por jornada desde la campaña 2027-28, la primera que quedaba libre, hasta la 2031-32. Por esto ambos operadores pagarán 5.250 millones de euros. Yo veo muchísimo dinero y no me salen las cuentas sobre cómo pueden recuperar esa inversión.

Personalmente, aunque me parece bien que se realicen contratos a medio plazo y no de temporada en temporada, la campaña 2031-32 la veo muy lejana. Quienes tengan buena memoria recordarán que en los 90 y la primera década del año 2000 cada verano se producían bofetadas públicas entre tenedores y aspirantes de derechos para televisar la Liga.

De manera recurrente crecen las quejas -son tímidas, claro- de todos quienes toman parte en esta industria y el día a día obliga a pegarle un patadón hacia adelante esperando que las cosas se arreglen solas, como si de un milagro se tratara. Por tanto, todos lloran. Llora la Liga, con razón, mientras aguanta el sangrado económico de los clubs ofreciéndoles acuerdos con fondos CVC que caducan en 2060. ¡¡En 2060!!

También lloran los clubs que colocan sus localidades a precios prohibitivos y venden las camisetas a cien pavos. Lloran los operadores porque entienden que para lo que pagan cobran lo mínimo posible a sus abonados. También lloran los aficionados porque bastante tienen con pagar sus cuotas mensuales a las plataformas, a las marcas que las patrocinan y son felices cuando rascan los tres punticos de cada domingo, pero son quienes mantienen este inmenso circo.

Y también lloran los jugadores, que con la excusa de que “la carrera profesional de un futbolista sólo dura diez años” perciben unos salarios irreales, pues con el miedo de que los futbolistas se marchen a la Premier o a la Bundesliga los clubs les pagan fichas insostenibles, evitando que se marchen a una Liga menor. ¡Nos ha jodido! Francia es una Liga menor y los aficionados no se estiran de los pelos por las calles por ello.

Resulta urgente reajustar una industria cuyo escaparate está expuesto 90 minutos cada quince días, que hoy resulta insostenible y sin duda no da para tanto. O todos rebajan el souflé, o esto explota en cuatro días. Pero claro. ¿Quién se atreve a eso?