¿Cuándo es la final de Operación Triunfo 2025?

La emoción se palpa en el ambiente y la Academia más famosa de la televisión está a punto de cerrar sus puertas por esta temporada. Tras semanas de intenso trabajo, evolución vocal y momentos inolvidables, Operación Triunfo 2025 encara su recta final definitiva. Los seguidores del formato, que se emite en exclusiva a través de la plataforma de streaming Prime Video, ya han marcado en rojo las fechas clave en sus calendarios para no perderse el desenlace de una edición que ha traspasado fronteras.

Todo apunta a una conclusión espectacular. La organización ha establecido un cronograma claro para las últimas galas. El próximo lunes 8 de diciembre tendrá lugar la tensa semifinal, donde se terminará de configurar el grupo de aspirantes al título. Sin embargo, la cita más esperada, el momento cumbre donde se coronará al nuevo ídolo musical, será el lunes 15 de diciembre. Esa noche se vivirá la gran final de 'OT 2025', una velada que promete sorpresas y en la que Naiara, vencedora de la edición anterior, cederá el testigo entregando el trofeo al nuevo "ganador o ganadera", haciendo uso de la ya icónica expresión de la presentadora Chenoa.

Un cuadro de honor casi completo tras la Gala 11

La reciente Gala 11 ha sido decisiva para despejar las incógnitas sobre quiénes lucharán por la victoria. Durante la noche de ayer, la tensión fue máxima al tener que despedir a Crespo, quien se convirtió en el décimo expulsado tras no superar en votos a su compañero. El público decidió salvar a Guillo Rist con un 55 % de los apoyos, permitiéndole continuar una semana más en la competición.

Tras esta despedida, el mecanismo para elegir a los finalistas se puso en marcha con rigor. El jurado tuvo la ardua tarea de puntuar la trayectoria completa de los concursantes. Basándose en estas valoraciones numéricas, se anunciaron los nombres de los tres primeros clasificados directos: Olivia, que obtuvo la puntuación más alta con 37 puntos; Cristina, con 35 puntos; y Claudia Arenas, con 34 puntos. Ellas ya tienen su pase asegurado para la última gala. A este grupo de élite se sumó Guille Toledano, quien fue seleccionado por el claustro de profesores como el cuarto finalista, premiando así su evolución y desempeño dentro de la Academia, a pesar de haber obtenido una puntuación del jurado de 30,5 puntos. Cabe destacar el gran apoyo popular hacia Olivia, quien además fue proclamada la Nómada Favorita de la semana con un 29 % de los votos.

El último duelo: Guillo Rist contra Tinho

A pesar de tener ya cuatro nombres confirmados, la lista definitiva de finalistas aún tiene una vacante. La mecánica del concurso ha dejado la decisión final, como es costumbre, en manos de la soberana audiencia. Guillo Rist, con una puntuación del jurado de 33,5 puntos, y Tinho, con 31 puntos, son los concursantes que han quedado en la zona de peligro. Ambos se disputarán la quinta y última plaza disponible para la final.

Durante toda esta semana, los espectadores tendrán la responsabilidad de votar a través de la aplicación oficial para decidir cuál de los dos merece cruzar la pasarela por última vez y unirse a sus compañeros en la lucha por el premio. Este duelo se resolverá en la mencionada semifinal del 8 de diciembre. Será una semana de nervios templados y ensayos exhaustivos, pues quedarse a las puertas de la final es uno de los tragos más amargos para cualquier participante.

Éxito global y despliegue en plataformas digitales

Esta edición de Operación Triunfo 2025 ha consolidado el salto al entorno digital y su expansión internacional. La gala de ayer no solo fue seguida masivamente en España, sino que se transmitió en directo en seis países de Latinoamérica y está disponible a la carta en más de 30 territorios. Este alcance global demuestra la vigencia de un formato que sigue renovándose.

Además de la competición, el espectáculo musical brilló con luz propia gracias a las actuaciones de los concursantes y las visitas estelares. Artistas consagradas como Ruth Lorenzo y Miriam Rodríguez pisaron el escenario para deleitar al público y ofrecer su ejemplo a los aspirantes. Miriam Rodríguez, antigua alumna del formato, regresó a casa para demostrar cómo se construye una carrera sólida tras el programa.

Los suscriptores de Prime disfrutan de este contenido como parte de su tarifa habitual, que incluye ventajas como envíos gratuitos y ofertas exclusivas. La plataforma ha sabido adaptar el concurso a los nuevos hábitos de consumo, ofreciendo facilidades especiales para el público joven y estudiante, garantizando que el fenómeno fan siga creciendo año tras año. Todo está listo para que el próximo 15 de diciembre conozcamos quién inscribe su nombre en la historia del programa.