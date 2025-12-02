El Editorial de Cristina Villanueva: El relato de Pedro Sánchez

En un momento político frágil, con el caso Koldo supurando, con la polarización ahogando el debate, con la amnistía todavía atrapada en combates y con una legislatura que ahora mismo está en punto muerto… el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, busca recuperar el control del relato y el control de la legislatura, y lo hace con una entrevista en directo. Primer anuncio: se aprobarán medidas impulsadas por Junts, como facilitar ayudas a familias con hipotecas impagadas, flexibilizar la inversión de los ayuntamientos y la gestión del agua.

El presidente reconoce: sin reconstrucción del diálogo, no hay gobierno posible… y confirma que el regreso de Puigdemont llegará cueste lo que cueste… Deja clara la urgencia y se defiende hablando de la resistencia de su gobierno. Resistimos y avanzamos. Porque gobernar es subir salarios y construir vivienda.

Su éxito será un futuro, dice, donde Junts y Partido Popular pacten, porque eso significará que su plan de convivencia y amnistía tras la ruptura del procés ha funcionado… ¿Detrás de las palabras, hay un camino real para salir del bloqueo?

Bienvenidos a 'El segon cafè".