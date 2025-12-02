3Cat se consolida entre el público joven: casi la mitad de su audiencia tiene menos de 45 años

La plataforma de TV3, 3Cat, cumple dos años de vida y lo celebra consolidándose entre la audiencia más joven: un 43% de sus usuarios tiene menos de 45 años, prácticamente uno de cada dos. Además, es el tercer servicio de ‘streaming’ más escogido por los catalanes, solo superado por Netflix y Prime Video.

Lo ha conseguido gracias a su millón y medio de usuarios registrados y a anotar en lo que lleva de vida 500 millones de reproducciones acumuladas, con la conexión de un millón de dispositivos únicos semanales de media y 357.000 horas de contenido en catalán.

Volver a conectar con el público joven era uno de los objetivos principales de la OTT de TV3, marcados por el Pla Estratègic de la nueva CCMA. “La plataforma nos ha permitido revertir la pérdida de público de menos de 45 años en la televisión lineal”, destaca la presidenta de 3Cat, Rosa Romà.

Presencia minoritaria del catalán

La plataforma nació en 2023 con el reto de recuperar ese público “posicionando el catalán en un entorno digital donde la presencia del catalán era muy minoritaria", recuerda Romà.

Productos exclusivos de la plataforma, diseñados con una estrategia propia adaptada a los nuevos hábitos audiovisuales, como 'La travessa', 'La casa nostra', 'Jo mai mai' o 'Vinagreta' son algunos de los títulos que han impulsado últimamente esta tendencia.

Los protagonistas de 'La casa nostra', en el rodaje de la serie: Nuria Casas, Llum Barrera, Adrián Grösser, Albert Ribalta, Marc Rius, Paula Malia y Betsy Túrnez. FOTO de ZOWY VOETEN / Zowy Voeten / EPC

Romà ha destacado que, aunque TV3 mantiene "un liderazgo indiscutible" y sigue creciendo (actualmente se sitúa con una cuota media de más de medio punto por encima de 2024), no se puede obviar la tendencia descendente en el consumo de televisión lineal que impacta de manera global en el sector desde hace más de una década, especialmente, en lo que respecta al público menor de 45 años. De hecho, en TV3, cerca de tres de cada cuatro telespectadores son mayores de 55 años.

'Crims' y 'Jocs de cartes'

La plataforma también ha servido para explorar audiencias complementarias, con ejemplos como los programas de TV3 'Crims' y 'Joc de cartes', que cuentan con perfiles de edades diferenciadas en función de la ventana de consumo.

Algunas de las estrategias que han sido claves a la hora de recuperar al público más joven han sido la utilización de nuevas narrativas y formatos, adaptados a un contexto de consumo audiovisual prioritariamente digital, así como la búsqueda y el impulso de nuevas caras en el marco de la creación de un universo de creadores de contenido en catalán.

Marc Ribas, en el programa "Joc de cartes" / 3CAT

Como ejemplo está Laura Escanes, la presentadora de las tres temporadas de 'La travessa', el 'reality' de aventura de 3Cat. Una 'influencer' que, además, hasta su fichaje por la plataforma solía hacer contenido en castellano.

De Laura Escanes a Gerard Romero

"Fue una apuesta arriesgada para un formato tan complejo", reconoce Cristian Trepat, jefe del área de Continguts, Programació i Cultura de 3Cat. Sin embargo, recalca que Escanes incluso "se ha sumado a la familia de presentadores de TV3 con la retransmisión de las campanadas", que repetirá de nuevo este Fin de Año junto a Miki Núñez.

Otro 'influencer' que debutará pronto en 3Cat, concretamente en enero de 2026, será Gerard Romero. Se pondrá al frente de 'Fanzone', que servirá para "cubrir un hueco de contenido que a la franja de menos de 45 años le gusta mucho: el fútbol y el Barça".

Programa de citas de Dulceida

Próximamente llegará también otra creadora de contenido con mucho tirón en el global de España, Dulceida, que se pondrá al frente de un programa de citas.

Dulceida. / EUROPA PRESS

"Son fichajes clave con muchos seguidores que nos permiten llegar a públicos a los que no llegaríamos", justifica Trepat. "De hecho, son perfiles que no necesitarían hacer contenido en catalán, pero sumarlos a la familia de 3Cat es para estar orgullosos, porque posicionan el catalán y lo proyectan", subraya.