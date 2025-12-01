Nace Runtime Christmas, un canal dedicado a películas navideñas

Del 1 de diciembre al 7 de enero, la plataforma FAST gratuita de televisión Runtime abre Runtime Christmas, un canal 'pop-up' temático con una programación diaria 24 horas de películas navideñas. En total, se incluirán más de 30 filmes, además de numerosos títulos familiares y de animación pensados para disfrutar en familia.

El canal está disponible en la oferta de sus operadores asociados Samsung TV Plus, Orange, Agile TV, Xiaomi, LG Channels, Plex, TCL y Tivify, además de en su propia app y en la web de runtime.tv. Este modelo de televisión gratuito se ve por internet y ofrece canales con programación continua, financiados con publicidad. Funciona como la televisión tradicional, pero dentro del entorno digital y sin necesidad de suscripción.

Destacan títulos como Navidad a la vuelta de la esquina (martes 23, 22.30 horas), donde una joven encuentra una nueva oportunidad al revitalizar una librería en un pintoresco pueblo cubierto de nieve o Una Navidad encantadora (jueves 25, 0.20) título en el que una joven viuda recibe el encargo de renovar un albergue en su ciudad natal y tenerlo listo para Nochebuena.

Reunir a la familia

También se incluye Transformación navideña (sábado 27, a las 23.00 h), centrada en una ejecutiva que debe recuperar el espíritu navideño cuando su jefe la envía a un campamento especial para salvar una importante campaña publicitaria, mientras que en Vuelta a casa por Navidad (jueves 25, 22.50) una joven intenta reunir a su familia separada para recuperar el calor que creía perdido.

El canal también presenta títulos como Recuerdos de Navidad (jueves 25, 18.10), donde una mujer regresa a su ciudad natal y conecta de nuevo con el legado de su madre o Rosemont (domingo 28, a las 20.50), un drama que sigue a dos desconocidos atrapados en una tormenta que encuentran consuelo, esperanza y humanidad en un refugio aislado.

A estos títulos se suma Tiene que ser amor (domingo 28, a las 22.35), una historia sobre tres hermanas que viajan a una encantadora ciudad para replantearse su vida amorosa.

Un regreso inesperado

En Navidad vuelve a casa (jueves 25, 19.40), un regreso inesperado permite sanar viejas heridas. Por su parte, Un hombre extraordinario (domingo 28, a las 19.00) se centra en una historia sobre fe, bondad y pequeños milagros.

También hay propuestas como Navidad en el Majestic (miércoles 24, 22.45 h), relato sobre una arquitecta y un productor teatral obligados a unir sus visiones opuestas para devolver la magia a un teatro histórico. Navidad en la calle Chestnut (lunes 22, 20.00) versa sobre una competición vecinal que nace cuando un empleado sugiere usar un enorme excedente de luces navideñas de unos grandes almacenes, desencadenando una “guerra” festiva que terminará dando a su propietario una lección sobre el verdadero espíritu de la Navidad.

Finalmente, la fantasía tiene un papel importante en Navidad compartida (jueves 25, 16.30), donde una cantante en apuros y una ejecutiva adinerada intercambian sus vidas tras un accidente y descubren nuevas formas de entender estas fechas tan entrañables.