Este es el nuevo canal de televisión que llega el 1 de enero de 2026 (tras la marcha de Paramount Network)

El panorama audiovisual español se prepara para una transformación significativa que alterará la oferta de entretenimiento gratuito en todos los hogares. Squirrel Media, el conglomerado tecnológico y audiovisual que ha ganado terreno en los últimos años, ha oficializado ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) su próximo gran movimiento estratégico. A partir del 1 de enero de 2026, una nueva señal comenzará a emitir en la Televisión Digital Terrestre (TDT), ocupando la frecuencia que dejará libre Paramount Network tras su cese de emisiones previsto para el 31 de diciembre de 2025.

Esta nueva propuesta televisiva nace con la vocación de convertirse en un referente del entretenimiento nacional. Según ha expresado el grupo, el canal podrá ser sintonizado de manera totalmente gratuita por la audiencia española, garantizando una cobertura universal. Además de su presencia en abierto, la señal será distribuida a través de las principales plataformas de pago del país, lo que asegura una disponibilidad máxima y refuerza su alcance potencial desde el primer día de emisión.

Consolidación del tercer operador nacional

Detrás de este lanzamiento se encuentra una sólida estructura empresarial que busca reafirmar su posición en el mercado. El origen operativo del proyecto reside en Net TV, el operador de TDT que Squirrel Media controla en un 75% desde la adquisición de la sociedad al grupo Vocento en el año 2022. Dicha operación fue determinante, pues otorgó a la compañía el control de dos codiciadas licencias nacionales.

Recientemente, el Gobierno de España ha renovado estas concesiones por un periodo de 15 años, garantizando la continuidad operativa de Net TV hasta el año 2040. Esta estabilidad regulatoria permite al grupo trazar planes a largo plazo sin la incertidumbre de la renovación de licencias. Actualmente, una de estas frecuencias se utiliza para la emisión del canal Squirrel, lanzado en enero de 2025. La segunda licencia, históricamente alquilada a terceros, es la que ahora recuperará el grupo tras la salida de Paramount para gestionar su propio contenido de forma directa. Con este movimiento, Net TV se afianza como el tercer operador privado de televisión en España, situándose en el ranking justo detrás de los gigantes Atresmedia y Mediaset.

Una apuesta decidida por la ficción de calidad

La estrategia de contenidos definida para este nuevo canal es clara y ambiciosa. De acuerdo con los documentos remitidos al regulador bursátil, la programación estará centrada exclusivamente en contenidos de ficción de máximo nivel. La compañía promete una selección "cuidadosa" de títulos para ofrecer diversidad, calidad y un atractivo innegable para el espectador medio.

Para nutrir esta parrilla, Squirrel Media se apoyará en su vasto ecosistema empresarial. El grupo engloba compañías de contenidos de renombre como Vértice Cine, BF Distribution y Comercial TV, lo que le otorga acceso directo a un amplio catálogo audiovisual. Aunque todavía se mantienen en reserva los títulos concretos que formarán parte del lanzamiento, se ha adelantado que la oferta incluirá múltiples propiedades intelectuales (IPs), formatos y catálogos tanto adquiridos como desarrollados internamente. Esta capacidad de autoabastecimiento es una ventaja competitiva crucial para mantener una programación rentable y atractiva sin depender excesivamente de compras externas costosas.

El desafío de llenar el vacío de un gigante

Sustituir a una marca consolidada conlleva una gran responsabilidad. Paramount Network ha mantenido durante años una audiencia fiel, amante de géneros específicos como el drama, la acción, el thriller y el cine clásico. El nuevo canal de Squirrel Media deberá trabajar arduamente para retener a esos espectadores que quedarán "huérfanos" de su canal habitual al finalizar 2025. Existe una clara oportunidad de mercado si logran replicar o mejorar esa oferta de cine y series internacionales orientada a un público generalista.

Actualmente, el canal Squirrel (la otra señal del grupo) compite en la liga de los canales temáticos minoritarios junto a Real Madrid TV o Teledeporte, con audiencias modestas. Por ello, el lanzamiento de 2026 se presenta como la gran oportunidad para dar un salto cualitativo en cuota de pantalla. Diseñar una identidad fuerte y una programación lineal que atraiga a todos los públicos en diferentes franjas horarias será determinante para el éxito del proyecto. Todo apunta a que el nuevo canal buscará ser el hogar definitivo para el cine en abierto, aprovechando la infraestructura de un grupo que también posee medios como Bom Cine y servicios de telecomunicaciones avanzados.