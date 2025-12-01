Nathalie Seseña, la actriz que da vida a Berta en 'La que se avecina': "Nunca me he planteado dejar la serie"

Tras casi dos décadas dando vida a Berta en 'La que se avecina', Nathalie Seseña (Madrid, 1967) sigue sorprendida por el éxito de la serie, que se mantiene como uno de los contenidos más vistos de la televisión a lo largo de los años y el paso de las generaciones. La ficción acaba de estrenar la temporada 14 en Telecinco, dos años después de su paso por Amazon Prime Video, y, casi a la vez, la temporada 16 ha aterrizado en la plataforma de 'streaming'. También tiene confirmada, como mínimo, una entrega más en la televisión. Seseña es una de las pocas actrices que permanece desde el primer capítulo junto a su inseparable pareja, Antonio Recio -interpretado por Jordi Sánchez-, y al menos por ahora no tiene previsto abandonar su segundo hogar.

Llega la temporada 14 de 'La que se avecina' a Telecinco casi dos años después de pasar por Amazon Prime Video y triunfa en audiencia. ¿Sigue sorprendiendo su éxito?

Hay mucha gente que no tiene la plataforma y ahora puede llegar a todas esas personas, pero también hay quien lo vio en su momento en Amazon y ahora quiere volver a verlo en abierto. Además, a la vez ha salido ahora la temporada 16 en Amazon, se han juntado las dos y estamos con doble estreno. ¿Cómo no va a sorprender? Yo creo que esto no ha pasado en la televisión, en una comedia de estas características con capítulos que además no duran media hora, sino que duran tanto tiempo, y que siendo una serie repetida en FDF, en Telecinco y en Amazon Prime Video todavía tenga tantísimas visualizaciones. Es una cosa que no me dejará nunca de llamar la atención y, por otro lado, de alegrar muchísimo.

¿Cuál es la clave de ese éxito?

La clave son muchas cosas. Nunca se sabe, porque a veces todos los elementos están maravillosos y algo no funciona. En este caso, hay toda esa genialidad de los guiones y de la dirección, que saben jugar con las tramas y los personajes. También creo que han hecho un casting buenísimo y un grupo muy amplio. Y luego, por otro lado, obviamente es una historia que nos atañe a todos, puesto que, salvo el que viva en medio de una montaña, que aún así tendrá que relacionarse con alguien alguna vez, la mayoría tenemos que convivir con nuestros vecinos. Es muy fácil que haya muchas situaciones de identificación y eso creo que genera mucha diversión.

Quedan pocos personajes de los que estrenaron el primer capítulo. ¿Cómo han evolucionado?

Es imposible que no evolucionen, porque cambiamos los actores, cambian los guionistas, los directores, los personajes... Aunque, esencialmente, se mantiene el alma de cada uno. Yo creo que ese es un trabajo de los poquitos que quedamos ahí desde el principio, que intentamos mantener ese espíritu para que no decaiga, aunque pasen los años. Y que no tengas menos impulso, energía, ilusión o fuerza, como cuando empiezas un proyecto. Es lo mismo que en el teatro, que aunque lleves 500 funciones, tú tienes que salir al escenario como si fuera el primer día. En los platós de 'La que se avecina' yo intento también sentirme como si fuera el primer día.

Nathalie Seseña y Jordi Sánchez en 'La que se avecina' / Manuel Fiestas Moreno

El plató ya será como su segunda casa...

Es como tener una doble vida de tanto que he vivido ahí. Pero sí, mi casa, sobre todo por la gente, por tanta gente con la que llevamos tantos años. Muchos compañeros, técnicos, actores... Nos tenemos mucho cariño de todo ese viaje que estamos haciendo juntos.

Hablando de su personaje, Berta, ¿cómo ha crecido durante estos años? ¿Siente que se ha fusionado con ella?

Gracias a Dios, Berta y yo no tenemos nada que ver. No tengo nada contra ella, pero no es un personaje con el que yo me sienta muy identificada. Obviamente, he puesto todo lo mejor de mí, y sí que es verdad que ya forma parte de mí en ese sentido. A base de jugarlo tanto y de la relación con Antonio Recio, con Jordi Sánchez, es como si tuviéramos toda una vida de ficción. Echas la vista atrás y dices: "Madre mía, todo lo que me ha pasado como Berta". Es una situación especial y extraordinaria, la verdad. No piensas nunca que con un personaje puedas convivir tanto tiempo.

¿Es algo inédito en la interpretación?

Me parece algo extraordinario en la vida de una actriz poder crecer y desarrollar un personaje a lo largo de tantos años. Es una situación extraña y un reto que supone nunca dar nada por hecho ni por sentado, aunque el personaje ya esté creado y construido. Siempre hay que mantener esa frescura de la primera vez y de ver cómo puede seguir creciendo y seguir aportando todo lo que está en tu mano como actriz.

¿Qué recuerda de sus inicios como Berta?

Los nervios, porque yo admiraba mucho la serie 'Aquí no hay quien viva' y era entrar en ese mundo, ese humor y esa comedia. Recuerdo muchos nervios por tratar de adaptarme y estar a la altura de ese ritmo, de ese sarcasmo y de todo lo que estaba ahí que lo podías ver en los actores que habían estado en 'Aquí no hay quien viva'. Intentabas aprender cómo era esa manera de hacer comedia, porque al final hay mil maneras diferentes, y los hermanos Caballero estaban planteando una muy concreta y con un estilo que luego se ha demostrado ser muy propio.

Parte del elenco de 'La que se avecina' / Manuel Fiestas Moreno

Y todo un éxito para el momento actual del audiovisual.

Sí, es un éxito hablando de los tiempos de ahora, que hay tanta oferta y que está todo el mundo con las redes, pegado al móvil. Antes no había tantas posibilidades de entretenimiento, ahora la competencia y la cantidad de contenidos que tiene una persona que quiera ver una serie o una película son infinitas. Que a pesar de todas esas posibilidades, te elijan a ti, es una pasada. Los actores siempre queremos que nos quieran. En todas las profesiones que son pasionales, el regalo es, primero, poder hacer ese trabajo, y segundo, que ese trabajo guste y sea valorado.

Celebraron el episodio 200 hace unas semanas en los cines. ¿Se imaginaba algún día ver 'La que se avecina' en las salas?

La verdad es que no, fue una sorpresa cuando nos lo dijeron. Es verdad que todos, mientras rodábamos en Almería este western, sentíamos que estábamos haciendo una peli y que era un giro de tuerca muy divertido, porque eran los personajes, pero dentro de otro espacio y de otra época, con otros atuendos y otras situaciones. Por eso te digo que la serie sigue muy viva. Por todo esto no puedes decir que ya lo has visto todo.

¿Cómo mantiene la ilusión tras casi dos décadas? ¿Alguna vez se ha planteado dejarlo?

No me lo he planteado nunca. Pasas siempre por muchas etapas vitales y a veces la vida te afecta al trabajo que estés haciendo. Épocas vitales más complejas en las que todo se hace más difícil. Pero yo siempre he mantenido el deseo de seguir. Es muy de agradecer que los guiones, después de tantos años, a mí me sigan haciendo gracia, me sigan divirtiendo y me sigan dando ganas de hacerlo, sin pensar que es lo de siempre. Nunca es lo de siempre. Eso te ayuda mucho a mantener ahí el espíritu.