Eduardo Casanova mezcla vampiras y sida en su primera serie: "El único efecto secundario del VIH es el estigma"

Coincidiendo con el Día Mundial de la Lucha contra el Sida, Movistar Plus+ estrena este lunes 1 de diciembre 'Silencio', la primera serie de Eduardo Casanova. El actor de 'Aída' y director de películas como 'Pieles' y 'La piedad' aborda, a través de la comedia y mediante tres episodios de 20 minutos cada uno, el estigma que conlleva todavía el sida, haciendo una metáfora con una familia de vampiras que tienen que vivir ocultas tanto en el siglo XIV (con la epidemia de la peste negra) como en los años 80 (con la pandemia del sida). Para ello cuenta con actrices como Lucía Díez, Ana Polvorosa, María León, Mariola Fuentes, Leticia Dolera y Carolina Rubio, a las que acompaña Omar Ayuso.

--¿Cómo surgió la idea de mezclar vampiras, la peste y el VIH?

A mí un tema que me preocupa es la necesidad de poder expresarse como uno es o como uno se siente. Todo lo que provoca el no poder expresarse, que a veces te condena a los márgenes, o el hecho de expresarte, que a veces te condena a muchos tipos de muerte. Y a partir de ese concepto del silencio nace la serie y empiezas a buscar con qué elementos articularla. A mí me interesa mucho el cine de terror y fantástico, y quería darle una vuelta a uno de sus iconos, los vampiros.

--En este caso, vampiras.

Sí, vampiras no sexualizadas al servicio del conde Drácula, sino con conflictos propios, que tuviesen que vivir escondidas. Funcionaban muy bien para hablar del silencio, pero quería establecer la metáfora con la parte social. Me parece que hay un tema que se sigue tratando poco y que, cuando se hace, es de una forma muy pesimista y muy poco actualizada: el conflicto del VIH a día de hoy, que no es la muerte, sino el silencio y el estigma. Me parecía perfecto hacer una metáfora entre vampiras silenciadas con los enfermos de sida en otras épocas o las personas con VIH, incluso hoy en día, que son temidos por el miedo a la transmisión, por la ignorancia y el desconocimiento.

--¿Por qué optó por la comedia?

Quería fusionarlo todo de una forma muy positiva, no caer en algo denso y pesado… En este momento de mi vida y de mi filmografía, me apetecía quitarme un poco la mochila de pedantería y de pesadez, y hacer algo que, pese a tocar un tema profundo, tuviese la capacidad de reírse. Por eso escogí la comedia ácida y la sátira. La risa es la mejor sanación para todo y también para romper el silencio.

--Se le echaron encima por el lenguaje inclusivo de la serie.

Y eso que las vampiras no hablan con lenguaje inclusivo. Cuando salió el primer ‘teaser’ hay un chiste del personaje de Ana Polvorosa, que dice “todes” y Leticia Dolera le contesta: “¿Hablas en inclusivo? Si estamos en pleno siglo XIV”. Y ella le responde: “Lo sé, soy muy adelantada para mi época”. Y los titulares fueron: “Lo nuevo de Eduardo Casanova: vampiras con sida que hablan con lenguaje inclusivo”. Y no trata de eso, era solo un chiste, porque es una comedia. Buscaba que, haciendo algo de época, la gente pudiera llegar a la comedia y que no se quedase en una cosa densa, de hablar en castellano antiguo o en latín.

Leticia Dolera, Carolina Rubio, Ana Polvorosa y Mariola Fuentes, en 'Silencio' / MOVISTAR PLUS+

--'Silencio' también introduce el elemento LGTBI, porque hay una pareja lesbiana y habla de sida.

El tema LGTBI viene porque hay una historia entre dos mujeres, pero no por el tema del sida. La pandemia del VIH no creo que deba estar solo en la agenda del colectivo LGTBI, porque las enfermedades afectan a todo el mundo. De hecho, el porcentaje de mujeres heterosexuales a día de hoy con VIH es altísimo, y eso no se sabe.

--¿Le preocupa cómo pueden recibir la serie los enfermos de sida?

No. Creo que el hecho de que una de las productoras sea Apoyo Positivo y, también, mi interés y mi estudio sobre lo que significó y significa la pandemia, antes y ahora, me hace sentir que estoy respaldado. A día de hoy la medicación no tiene prácticamente efectos secundarios; el único efecto secundario que tiene el VIH es el estigma, que afecta directamente a la salud mental. Creo que esta serie puede ser un alivio o un respiro para que las personas se liberen del armario del VIH y también de muchas otras cosas.

--En la serie hay un gran trabajo de maquillaje. A veces a las actrices solo las reconoces por la voz o por los ojos…

Es una locura el trabajo que ha hecho Óscar del Monte. Sin la construcción de esas vampiras tan metafóricas también desde el maquillaje habría sido imposible crear esos personajes. Estamos hablando de personajes silenciados, a los que les cuesta hablar, y el propio maquillaje, las dentaduras, los ojos, los dedos, ya les impedían expresarse de una forma libre. A partir de ahí se construyen vampiras completamente nuevas, porque normalmente las vemos muy sexualizadas. Estas vampiras, con ese maquillaje, se acercan metafóricamente a los primeros enfermos de sida, cuando estaban muriéndose, con esos pómulos… Me parece que el trabajo de maquillaje es increíble, que ha ayudado muchísimo a la interpretación y que también es un gusto para la audiencia deleitarse con algo nuevo y tan divertido.

Ana Polvorosa, en 'Silencio' / MOVISTAR PLUS+

--¿Cuántas horas había de maquillaje?

Siete horas por actriz, con cuatro maquilladoras por cada una.

--Suele hacer cosas muy diferentes a los demás, como hemos visto en 'Pieles' o 'La piedad', y eso le expone a más críticas. ¿Cómo lleva que le tachen de autor polémico?

Las críticas afectan, pero con el tiempo se aprende a saber dónde poner el foco, qué críticas o qué cosas debes leer. Al odio no hay que prestarle atención nunca. Todo lo que nace de él no es objetivo ni constructivo y la persona que lo lanza está mal. Tampoco creo que haya que prestar demasiada atención a las críticas en general, porque nada cambia la obra. Y más en las que hago yo y mucha otra gente, que nacen desde un lugar tan interno y tan carnal: son lo que son, con sus errores incluso. Hay que saber elegir qué se lee y, si se puede, no leer para no condicionarse, porque afectar, afectan.

--Ha participado en la película de 'Aída' que se estrenará en enero. ¿Qué se encontrará el público?

Yo creo que la gente va a recibir lo que quiere, que es comedia, pero también se va a encontrar con algo muy nuevo. Y hasta aquí puedo leer, porque la película no es mía; si lo fuera tendría más libertad para contarlo. Pero creo que la gente se va a sorprender y va a recibir algo que no espera, pero que le va a gustar mucho y se va a reír, que es lo que quería el público y lo que lleva pidiendo tanto tiempo: una vuelta. Pues la vuelta se la hemos dado, pero Paco León también le ha dado una vuelta a la serie.