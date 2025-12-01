Opinión | 'El segon cafè' de La 2Cat
El Editorial de Cristina Villanueva: La política del ruido
Cada semana empieza igual: con más presión, más ruido y más confrontación. El Partido Popular vuelve a calentar la calle, aunque sabe que ninguna movilización hará caer al Gobierno. No es ingenuidad. Es estrategia. La moción de censura es imposible: no hay apoyos. Por eso Feijóo busca otra cosa: trasladar la presión a los socios del Gobierno, hacerles sentir que aguantar tiene un coste.
Pero la distancia es enorme entre la mirada desde Madrid y la que existe fuera de Madrid. Los socios del Gobierno tienen algo en común: no quieren a Vox. No quieren una derecha radicalizada, que marca el discurso, que se manifiesta brazo a brazo con el PP y que obliga a los populares a poner en duda la violencia machista… en València.
La gente está por otros temas… La muerte de dos adolescentes en Jaén. La peste porcina en Collserola. La gente está en la vida real, lejos de los discursos que reavivan ETA y que solo provocan más distancia.
Bienvenidos a 'El segon cafè'.
