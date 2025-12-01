Hoy quiero destacar a dos mujeres que durante la semana pasada han mostrado su excelencia comunicativa y que por ello merecen mi aplauso.

La primera es Mara Torres, que resolvió con un sobresaliente (es evidente que hice la EGB) la presentación de los Premios Ondas, que pudimos ver gracias al canal de YouTube de la Cadena SER. Y lo hizo sola, cosa que no resulta nada fácil.

A menudo las presentaciones de los actos que se efectúan en pareja resultan agradecidas para quienes las protagonizan, porque la otra parte sirve de apoyo y puede ayudar a resolver un apuro o una situación anómala que pueda darse en un escenario con una frase ingeniosa. Mara estuvo sola no ante el peligro sino ante un reto para nada fácil, y aunque ya lleva años en el oficio exhibió una tranquilidad que cabe valorar y que es de agradecer.

En “El faro”, el programón que presenta durante las madrugadas en la Cadena SER, ha entrevistado recientemente a Megan Maxwell, la escritora de novela romántica número 1 en España. Si tienen oportunidad escuchen la entrevista porque es un regalo a los oídos, al sentido común y al optimismo. Gracias.

La segunda es Tània Sarrias, presentadora del programa Culturas 2, un espacio cultural que ha emitido la 2 de tve durante los últimos cinco años, desde octubre de 2022 hasta la última emisión la semana pasada.

Realizar y verbalizar una despedida para los últimos segundos de un programa tampoco es nada fácil. Es posible que la emoción embargue a quien lo hace; o que alguien envíe un recadito (en ocasiones no demasiado amable) al responsable por sentenciar el espacio. En todo caso, debemos entender que los programas ni son un regalo ni son eternos, por mucho que nos pese a quienes los presentamos.

En este caso, Tània mantuvo la compostura y estuvo deliciosamente elegante, porque el final de la entrevista que le realizó a Emilio Aragón, y con un temple exquisito, resolvió su despedida con esta frase: “Hoy le hemos dado muchas vueltas para ver cómo nos despedíamos de la audiencia porque no es nada fácil. Nos consuela un poco pensar que formaremos parte del archivo de Rtve. Emilio, mientras bajamos la luz, nos quedamos los dos escuchando música y así nos despedimos. Señoras y señores, ha sido un placer. Muchas gracias”.

Que las presentaciones de los actos y los adioses de los programas sean siempre así.