Los estrenos de Atresplayer para 2026: de 'Padre no hay más que uno: la serie' a un 'reality' con Lola Lolita

En el competitivo sector del 'streaming', las plataformas tienen que ir ampliando constantemente su catálogo para ir alimentando la oferta de contenidos para sus abonados. Es lo que ha hecho este fin de semana Atresplayer, que ha presentado en Gran Canaria más de 20 proyectos y ha avanzado las fechas de estreno de algunas de sus series para 2026, en las que participan artistas como Belén Rueda, Carlos Areces, Joaquín Reyes, Arturo Valls, Ingrid García-Jonsson, Megan Montaner, Rodolfo Sancho, Nerea Barros, Adriana Ugarte, Paula Echevarría, José Manuel Poga y Julián Villagrán, entre muchos otros.

Entre la batería de novedades destacan ‘Nos vamos de madre’, programa que llegará en enero y en el que el presentador Roberto Leal empujará a su madre a enfrentarse a todo tipo de desafíos físicos, culturales y emocionales, desde lanzarse en tirolina a hacer surf; la segunda edición de ‘Drag Race España: All Stars’, con Supreme de Luxe; ‘Pyjamada’, 'docurreality' que permitirá conocer mejor a la 'influencer' Lola Lolita a través de sus fiestas de pijamas; y ‘El hombre equivocado’, docuserie de Bambú Producciones que revela los errores en la condena de dos hombres por varias violaciones en Catalunya en 1991.

Primera serie vertical de Flooxer

Atresplayer ha anunciado también que habrá segunda temporada de ‘Renata & Nicole’, ahora protagonizada por Belén Rueda y Belinda Washignthon, y el rodaje de 'Una novia para Navidad', la primera serie vertical para Flooxer, el canal joven de la plataforma de Atresmedia, protagonizada por Marina Baeza y Carla Flila.

Se trata del género del microdrama, un auténtico fenómeno global del audiovisual que está teniendo un gran éxito con sus primeros proyectos en Latinoamérica y Asia. Está diseñado para ser consumido en vertical y cuenta con episodios de uno a tres minutos de duración con muchos giros argumentales.

La influencer Lola Lolita posa en la alfombra roja previa a la gala de la XI edición de los Premios Feroz, en el Palacio de Vistalegre / A. Pérez Meca / Europa Press

Además, la plataforma de Atresmedia ha hecho un repaso a las producciones que verán la luz en los próximos meses y ha anunciado nuevas fechas de estreno. Después de ‘Las hijas de la criada’, la adaptación de la novela de Sonsoles Ónega ganadora del Planeta que llega este mismo domingo 30 de noviembre, y ‘Los Protegidos: un nuevo poder’, que desembarcará el 14 de diciembre, el 2026 comenzará de la mano de ‘Padre no hay más que uno: la serie’ (25 de enero).

Una comedia 'chanante'

La ficción que adapta la taquillera saga de película de Santiago Segura renovará su elenco para el formato serie, con Daniel Pérez Prada, Mariam Hernández, Claudio Gallego, Amanda Cárdenas, Alberto Salvador, Naia de las Heras y Olivia Guerrero al frente del reparto.

El 15 de febrero recalará ‘Rafaela y su loco mundo’ (15 de febrero), la comedia 'chanante' creada por Aníbal Gómez y basada en su propio libro ‘El alucinante mundo de Rafaella Mozarella’. Cuenta con Ingrid García-Jonsson, Carlos Areces, Aníbal Gómez, Joaquín Reyes, Arturo Valls, Carmen Ruiz, Pepa Cortijo, Laura Weissmahr y Luis Callejo.

En marzo se estrenará la segunda temporada de ‘Entre tierras’, con Megan Montaner, Silvia Abascal, Rodolfo Sancho, Ginés García Millán, Carlos Serrano-Clark y José Pastor. Y en abril será el turno de ‘La Nena’, dirigida por Paco Cabezas, una adaptación libre de la tercera novela homónima de la saga de Carmen Mola, después de ‘La novia gitana’ y ‘La red púrpura’. Vuelve a protagonizarla Nerea Barros, y entre los fichajes están Eduardo Casanova, Raúl Sanz, Pepe Sevilla, Santi Prego y Daniel Freire.

La primera serie de Carles Porta

Más adelante llegarán '33 días', la primera serie de ficción de Carles Porta; la sexta temporada de 'Drag Race España'; las segundas entregas de 'FoQ: una nueva generación' y '¿A qué estás esperando?'; 'Sira', la continuación de 'El tiempo entre costuras'; 'Ágata y Lola', con Eva Martín y Mireia Oriol; 'Trazos ocultos', con Toni Acosta y Rodolfo Sancho, y 'A la deriva', con Paula Echevarría, Daniel Grao y Michel Noher.

Y desde el 1 de diciembre, Atresplayer, que cuenta con más de 700.000 suscriptores, incluirá en su plataforma el catálogo de producciones originales de Onda Cero Podcast.