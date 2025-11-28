La vergonzosa entrevista al emérito

Juan Carlos ha concedido la primera entrevista desde su abdicación a una televisión de… Francia. ¡¡Bingo!! El primer país en el que ha salido publicado su libro. No se podía saber. O sea, un monarca abriéndose de piernas para un país republicano. Lo ha hecho en una charla de tan sólo 25 minutos para el programa 'Secrets d’histoire' y espérense: durante toda la charla ha lucido en la solapa de su americana la roseta de la Legión de Honor de la república francesa que recibió en 1991. ¡¡Ole tú, Juancar!!

Creo que al monarca lo entendí mejor hablando en francés que cuando lo hace en español y desde luego ni tengo pruebas ni dudas de que la entrevista haya estado medio pactada y masajeada. Es de primero de comunicación.

Por ello los titulares que ha dejado son los que él ha decidido: “Me gustaría estar más a menudo en España para estar con mi hijo y sus hijas, la princesa Leonor y la Infanta Sofía”. Oiga: vuelva. Mire qué fácil. Ni una palabra de Sofía, que siempre ha aparecido en un respestuoso segundo plano, ni de la Reina Letizia.

“He servido a España, a los españoles y a veces no presté suficiente atención a la familia”. ¿Cómo que a veces, si la historia ha demostrado que ese modus vivendi pertenece al retrato habitual de un borbón? Sobre si piensa volver a España su respuesta merece salir en un episodio del APM, de TV3: “dependerá de la situación y del momento”. Nos ha jodido la madre superiora.

El final de la breve charla fue realmente (nunca mejor dicho tratándose del monarca) surrealista. Preguntado sobre su final con el dictador, dijo que la víspera de la muerte de Franco, el 19 de noviembre de 1975, entró en la habitación donde estaba el dictador para despedirse y que el enfermo anciano le estrechó la mano. Y casi despidiéndose, el Rey confesó que Franco le dijo: “Alteza, le ruego que mantenga la unidad de España”.

Miren: aquel día yo tenía 11 años y desde luego no estaba presente en aquella habitación donde se produjo la despedida. Pero viendo y leyendo el estado físico y psíquico que padecía el general, que estaba lo más cercano para echarlo al caldo, ya me perdonarán pero dudo mucho que Franco tuviese la fuerza oral y mental para prescribir un consejo a su heredero político la víspera de su muerte. Pero Juan Carlos decidió y consiguió colar su mensaje. Otra cosa es que la gente lo compre.