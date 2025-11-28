Javier Rey revive los años más duros de la lucha contra ETA en ‘La frontera’

En la última etapa de ETA, la colaboración entre España y Francia en la lucha antiterrorista fue bastante fluida, pero antes no siempre había sido así. Durante mucho tiempo, el país vecino fue un santuario para miembros de la banda que cometían atentados o que dirigían la organización. La 1 de TVE retrocede hasta los años más duros de la sangrienta historia de ETA con la serie 'La frontera', protagonizada por Javier Rey y que la cadena estrena este sábado 29 de noviembre (22.00 horas), después de haberse podido ver en Amazon Prime Video.

Ambientada en 1987, y compuesta de cinco episodios, la producción plantea un debate dentro de ETA: ¿habría que atacar también en Francia? La serie comienza con una votación interna en la organización que acaba con la victoria de los que prefieren mantener al país galo libre de acciones terroristas. Sin embargo, un grupúsculo decide saltarse el acuerdo y planea un atentado en París.

Hasta que la noticia llega a oídos de un capitán de la Guardia Civil (Javier Rey) gracias a una de sus informantes (Amaia Aberasturi) y, saltándose a sus superiores que están convencidos de que esta acción en Francia podría acabar desestabilizando a la banda, decide actuar por cuenta propia para frustrar el atentado.

Un héroe atormentado

“Mi personaje es un héroe atormentado que, ante la pasividad de los órganos superiores, decide tomarse la justicia por su mano”, lo define el protagonista de ‘Fariña’, que recalca que la serie no está basada en una historia verídica, aunque tenga mucho realismo detrás.

“Nosotros marcamos una ficción dentro de un contexto histórico y me parece la situación perfecta para hacerse preguntas. Más que andar contando un ‘biopic’, contamos con diferentes sensibilidades. No solamente con lo que le ocurre a mi personaje, sino también con la parte francesa, en un momento en el que ambos países no colaboraban demasiado”, subraya.

Javier Rey e Itsaso Arana, en 'La frontera' / PAR PRODUCCIONES

De hecho, la serie cuenta con actores franceses como Vincent Pérez, en el papel de un policía experto en armas y explosivos, con contactos en los bajos fondos de media Francia.

La que tiene un papel clave en la trama Izasku (Itsaso Arana), la hija de uno de los dirigentes de ETA, un personaje que juega a dos bandas y que tiene “una gran complejidad moral”, considera Rey, que para preparar su papel recurrió a una serie documental de Amazon Prime Video de la misma productora de ‘La frontera’, ‘El desafío: ETA’.

El peligro de vivir en el País Vasco

“También me entrevisté con un montón de gente que vivió aquellos años en primera línea y, antes de irnos a rodar a Donosti, estuve en los pueblos del País Vasco francés”, recuerda el actor. “Me sirvió para situarme. Yo creo que los que hemos vivido aquella época, ni que sea de refilón por lo que contaban las noticias, nos podemos hacer una idea de la intensidad que suponía vivir en aquel momento allí y de lo peligroso que era para mucha gente su día a día”.

“El reto para nosotros era transmitir esa agonía en la ficción, sobre todo para alguien más joven que lo tenga completamente desdibujado, olvidado o que ni se plantee nada de esto”, añade el intérprete, que considera que ‘La frontera’ es una serie “didáctica” y “que puede generar un debate, lo que que es muy positivo”.