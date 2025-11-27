Presuntamente... muy fuerte

El caso es muy fuerte. De aquellos tras escucharlo uno piensa: “¿pero cómo es posible?”. Pues sí. La autoría de la exclusiva corresponde al periodista Carlos Quílez y la explicó en el 'Tot es Mou', de TV3. Ya la avanzó hace un mes en el mismo espacio, y este martes amplió detalles sobre una estafa amorosa.

Hace unos diez años un hombre y una mujer se conocieron a través de Tinder. Inician una relación que se concreta en un matrimonio civil en 2017. Poco después ella le comunica que padece cáncer del que sólo tenía cura por mediación de un tratamiento experimental que debía realizar en un hospital de Nueva York. Pero… ¡ay! El amor es ciego, y él está tan absolutamente enamorado de ella que consigue reunir progresivamente todo el dinero para pagarle tanto los viajes como el tratamiento. Curiosamente, ella siempre se marchaba sola (sí: sola) para ausentarse en diferentes etapas de cuatro meses, que alternaba pasando 15 días en casa con su marido. Todo este largo proceso se alarga hasta ocho años. Sí: ocho años.

En la mesa del programa algunos nos preguntamos cómo era posible que durante ese tiempo él no la acompañara jamás ni se presentara por sorpresa en Nueva York para ver la evolución de su pareja. No lo hizo nunca.

Tras las dudas y sospechas de algunos amigos del supuesto marido que le aconsejaron poner un detective -cosa que hizo- él aportó al juez las pruebas que demostraban que todo ha sido un montaje: tanto el del matrimonio, como el de la enfermedad que le ha tenido subyugado durante estos años. Él declaró ante el juez este martes en un juzgado de Vilanova i la Geltrú, donde además verificó que la mujer siempre ha estado casada con otra persona desde el año 1995, de la que jamás se ha separado, y, por tanto, ha llevado con él una doble vida, y que la boda de 2017 fue una farsa: la organizó ella sólo con invitados de parte del novio porque la mujer adujo que no se hablaba con su familia.

Total, que años después se ha comprobado que ni existe cáncer y ni ha recibido tratamiento alguno. Quílez explicaba que en sus 35 años de oficio jamás había conocido una gestión tan cruel y un encarnizamiento emocional contra la víctima como éste. Y es algo que no ha ocurrido en un poblado de Arizona, sino que ha pasado aquí, en Catalunya, y se han explicado en el 'Tot es Mou'.