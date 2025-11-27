Opinión | 'El segon cafè' de La 2Cat
El Editorial de Cristina Villanueva: Cuando la ley tambalea
La democracia es más que ir a votar. Se sostiene en la ley. En la confianza de que aquello que nos protege es sólido, justo y transparente. Así es como Europa ha vivido décadas de paz y prosperidad: sustituyendo la venganza por la justicia, la fuerza por las instituciones. Pero hoy, cuesta creer en ello sin dudas.
Que el Supremo deje un vacío, una espera para conocer las motivaciones de la sentencia contra el Fiscal General, es combustible para la incertidumbre. Hace crecer las especulaciones, erosiona la verdad, resquebraja la confianza en el sistema. Cuando la ley tambalea, tambalea un poco la democracia… Digamos no a esta incertidumbre que alimenta a los extremos, que enciende el miedo y crea bandos irreconciliables.
Como recordó nuestra compañera Gemma Nierga al recoger el Premio Ondas, una democracia que excluye y cierra puertas, retrocede. Ojalá dentro de unos años podamos decir que la democracia ha ganado… De momento, por favor: ¡que pare el mundo, que quiero bajarme!
Bienvenidos a 'El segon cafè'.
