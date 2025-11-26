Habrá que empezar a trabajar

No saben ustedes el disgusto que llevo encima. Léase en modo ironía, por favor. ¿Por qué? Fácil. Mediaset (principalmente Telecinco y Cuatro) ha decidido eliminar a Alessandro Lecquio de su nómina de colaboradores. No aparecerá nunca más en la que, hace décadas, se autodenominaba “La pantalla amiga”. Y sí: he escrito “décadas”; las que han colaborado mutuamente la cadena y el colaborador.

Aunque, de manera amable, se puede denominar como "cese de actividad", el principal motivo del despido consiste en unas recientes declaraciones de su exmujer, Antonia Dell'Atte, donde recordaba el maltrato recibido del llamado conde en marzo del año 1991, época en la que ambos estaban casados.

Fue tras su luna de miel, que ella realizó estando embarazada, cuando la señora Dell'Atte dijo haber recibido una patada. Desde entonces han pasado 34 años. En su día lo denunció, aunque poco después retiró dicha denuncia.

Ha sido tan gordo el revuelo generado por estas manifestaciones que la modelo realizó en octubre al diario El País, que la cadena ha preferido pasar un rato de vergüenza (y quizás buscar alguna medalla) cesando a su eterno colaborador.

Disculpen ustedes mis dudas, porque además tengo unas cuantas: ¿desde qué criterio Telecinco entendió que fue un buen motivo incorporar al conde a su pantalla? ¿Alguien me puede citar un mérito profesional del personaje? ¿Qué certeza tiene Mediaset de que la presencia del conde mejore su audiencia? ¿De su presunta condición de "latin lover"? Yo no estaría muy seguro. No tengo nada clara la frase “siempre funciona”. Y un dato que no es baladí: recordemos que el presunto conde ha estado colaborando en la casa durante los últimos 20 años.

A estas alturas de la película de la vida, uno procura equivocarse lo más mínimo en su día a día; posiblemente porque ya ha cometido demasiados errores. Y aunque el objetivo de cualquier entrevista consiste en aportar algo interesante al lector, uno ya ha decidido que, por mucho o poco que aporten personajes de dudoso pelaje que van regalando lecciones por los platós, ni me apetece ni me interesa realizar entrevista alguna y prefiero tenerlos a distancia, porque no me aportan nada y, tras la conversación, uno descubre que allí no hay nadie. Nadie. Y que, sencillamente, uno ya no tiene ganas de perder el tiempo.