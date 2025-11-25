El Editorial de Cristina Villanueva: Romper el silencio

Hoy es 25 de noviembre. Y miramos de frente la violencia machista, dispuestas a no callar, una violencia que atraviesa vidas y generaciones enteras. Nadie se escapa… 38 mujeres asesinadas este año: la cifra más baja de la serie, pero no es ninguna victoria. Porque una de cada cuatro había denunciado y el sistema no la protegió. Y porque ocho de cada diez siguen sin confiar lo suficiente como para denunciar.

Por eso hoy nos disponemos a "Romper el silencio". Lo hacen las jóvenes: que identifican antes el abuso, pero muchos chicos reaccionan con negación, con neomachismo y violencia digital… Nos recuerda que la igualdad no es un eslogan, es un trabajo de país.

En medio de tanta oscuridad, aparece un destello de luz. El Emmy internacional al documental ‘Se acabó’, la historia del beso no consentido a Jenni Hermoso que acabó echando a Rubiales y diciendo al mundo que la impunidad también se puede derribar.

¿Podemos decir ‘Se acabó’? ¿Mirar hacia otro lado?

