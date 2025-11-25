‘El mismo’: el corto de Cosmo que visibiliza la relación entre violencia de género y suicidio machista

Según datos del Ministerio de Igualdad, más del 73% de las mujeres que utilizan internet han sufrido algún tipo de violencia digital, lo que incluye acoso en redes sociales y difusión no consentida de imágenes íntimas. Y un 40% de las féminas que se quitan la vida han sido víctimas de violencia de género. A esta realidad se la llama suicidio machista. Datos del Observatorio de Salud de la Mujer aseguran que el 80% de las víctimas de violencia de género había pensado en el suicidio como única opción de salir de su situación y, de estas, un 65% había tenido uno o más intentos autolíticos.

Coincidiendo con el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, Cosmo estrena es martes 25 de noviembre (22.00 horas) su décimo cortometraje que combate esta lacra, 'El mismo'. Este año, el canal apuesta por un formato inédito en su trayectoria, la animación 'stop-motion', y aborda una realidad invisibilizada: la relación entre la violencia de género y la conducta suicida.

El corto está protagonizado por dos excompañeros de instituto, Mar y Álex, que vuelven a coincidir después de 10 años sin verse. Lo que parece un reencuentro casual pronto se convierte en un ajuste de cuentas: Mar no ha olvidado que Álex difundió una imagen íntima suya como si fuera un simple juego. Para él fue una broma de juventud con la que se rió con sus amigos; para ella, que a raíz del incidente recibió múltiples comentarios machistas, fue una agresión que marcó su vida y cuyas cicatrices todavía lleva consigo.

Salir adelante

"Siendo fieles al guión de Inés Pintor y Pablo Santidrián ('El tiempo que te doy' y responsables de los cortos de Cosmo 'A quien dices amar' y 'Lo de la aquella noche'), yo quería que se viera que, aunque Mar, la protagonista, ha sufrido un trauma muy grande, ha superado el daño que sufrió y ha salido adelante", explica Virginia Curiá, directora de 'El mismo', que incluye una escena delicada sobre suicidio.

"Hay momentos muy complicados de narrar porque intentamos que, dentro de la dureza de lo que estamos viendo, tenga cierta sensibilidad. La intención era respetar al personaje de Mar y ese momento de dolor que está pasando", señala Tomás Conde, productor ejecutivo.

"En las secuencias que tienen que ver con el suicidio y los mensajes que recibe, queríamos ser directos, no queríamos falsear nada, pero tampoco queríamos regocijarnos en ello. Queríamos algo que fuera limpio, que cuando el espectador lo vea diga, esto es así, me lo creo y encaja con todo el cortometraje", concluye.