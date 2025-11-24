Eurovisión cambia las reglas del festival: novedades en las votaciones

La Unión Europea de Radiodifusión (UER) se prepara para una Asamblea General crucial, con la anticipada confirmación de la participación de Israel en Eurovisión 2026, que se celebrará en Viena, Austria. Esta decisión ha provocado una considerable controversia, especialmente por la postura de España. RTVE, la corporación pública española y miembro del "Big Five", ha manifestado su intención de retirarse temporalmente del certamen como protesta si Israel finalmente es incluido, citando la situación en Gaza. Esta postura de España resalta la tensión política que rodea al festival, que históricamente ha buscado mantenerse apolítico, pero que en la práctica se ve inevitablemente afectado por los eventos globales y las decisiones de sus países miembros. La espera de la decisión final de Eurovisión en su reunión de diciembre mantiene en vilo a muchos, mientras la organización busca estrategias para mitigar las posibles críticas y asegurar la integridad del evento.

Novedades en el sistema de votación: buscando la equidad

En un esfuerzo por restaurar la confianza y abordar las preocupaciones sobre la manipulación de votos, Eurovisión ha anunciado una serie de cambios históricos en su normativa de votación para la edición de 2026. Estas modificaciones surgen de una amplia consulta a los miembros de la UER y tienen como objetivo principal "reforzar la confianza en el mayor evento de música en vivo del mundo", según ha expresado Martin Green, director de Eurovisión. Green enfatiza que la "neutralidad e integridad de Eurovisión son de suma importancia" y que "es esencial que la imparcialidad esté siempre protegida".

Una de las medidas clave implementadas es la reducción del número máximo de votos por método de pago (en línea, SMS y llamada telefónica) de 20 a 10. Esta decisión busca desincentivar las campañas de promoción desproporcionadas, especialmente aquellas apoyadas por terceros, incluyendo gobiernos o agencias gubernamentales. La organización ha declarado que "las emisoras y artistas participantes pueden participar activamente, facilitar ni contribuir a campañas promocionales de terceros que puedan influir en el resultado de la votación", y que cualquier intento de influir indebidamente en los resultados dará lugar a sanciones, como se indica en el Código de Conducta actualizado. Esta nueva disposición intenta equilibrar el poder del voto popular y evitar que ciertos países con grandes movilizaciones de voto dominen la competencia, una crítica recurrente en ediciones anteriores.

El retorno del jurado profesional y la integridad de los votos

Otro cambio significativo es el regreso del jurado profesional a las semifinales del certamen musical, una medida que se recupera cuatro años después de su eliminación. Con esta vuelta, el sistema de votación para las semifinales volverá a ser un 50/50 entre el jurado y el público, replicando el formato de la gran final. Esta decisión se justifica por la necesidad de garantizar una evaluación más equilibrada de las propuestas musicales, complementando el entusiasmo del público con el juicio experto de profesionales de la industria.

Para asegurar la relevancia y la conexión generacional del jurado, cada panel deberá contar con dos miembros de entre 18 y 25 años. Esta incorporación busca reflejar los gustos y tendencias del público más joven, que constituye una parte importante de la audiencia del festival. La UER ha implementado una declaración formal que todos los miembros del jurado deberán firmar. Este documento les compromete a votar de forma independiente e imparcial, a coordinarse con otros miembros del jurado antes del concurso y a ser conscientes de su uso de las redes sociales, es decir, a compartir sus preferencias públicamente antes de que finalice el concurso. Esta medida es vital para proteger la confidencialidad de las votaciones y prevenir cualquier intento de influencia externa antes de la revelación de los resultados. Además, la UER se compromete a trabajar "estrechamente" con su compañía de votación para detectar actividades fraudulentas o coordinadas, así como a reforzar la vigilancia de patrones sospechosos, manteniendo la confianza en los resultados de la votación del público.

El factor geopolítico y el futuro del festival

El contexto geopolítico actual, especialmente la situación en Gaza, ha generado una gran sensibilidad en torno a la participación de Israel. Aunque un acuerdo de paz, diseñado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la organización del macroevento, con la asistencia de varios líderes mundiales como Pedro Sánchez, Keir Starmer, Georgia Meloni y Emmanuel Macron, contribuyó a rebajar la alta tensión y permitió la vía libre para la participación de Israel en 2026, la realidad sobre el terreno continúa siendo compleja. Los más de 300 muertos en la Franja desde la entrada en vigor del alto el fuego evidencian la delicadeza del panorama. La UER se enfrenta al desafío de equilibrar la celebración de la música con las sensibilidades políticas y éticas de sus miembros y del público. La decisión final sobre la participación de Israel y las reacciones de los países como España determinarán el futuro inmediato de un festival que, a pesar de sus intentos de neutralidad, siempre ha reflejado las tensiones y esperanzas de Europa y más allá.