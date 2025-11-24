Opinión | 'El segon cafè' de La 2Cat
El Editorial de Cristina Villanueva: Europa en voz baja
Esta semana, Europa ha hablado… en voz baja… Demasiado baja para los retos que tenemos por delante. De la Cumbre del Clima de Brasil no ha salido ninguna hoja de ruta para dejar atrás el petróleo ni el gas. No ha salido ni siquiera la palabra “combustibles fósiles”. Victoria de los petroestados y de la ola ultra que avanza por el mundo. No hemos retrocedido, dicen algunos. ¿De verdad?
Donald Trump niega la ciencia desde la Casa Blanca, minimiza la emergencia climática, el mundo se reordena y Europa pierde peso… Sí que hemos retrocedido…
Una Europa en voz baja que ve cómo otra negociación decisiva se está llevando a cabo… también sin ella. Trump ha presentado un plan de 28 puntos que obliga a Kiev a ceder territorio y a renunciar a entrar en la OTAN. Y Europa está fuera de la mesa después de haber sido el apoyo político, económico y moral de Ucrania estos dos años…
¿Qué fuerza tenemos si no podemos liderar ni la lucha climática, ni la geopolítica de nuestro propio continente? Europa habla en voz baja… y el mundo grita cada vez más fuerte…
Hemos dejado de ser protagonistas, ¿porque no podemos… o porque no nos atrevemos?…
Bienvenidos a 'El segon cafè'.
