'Ena', la historia silenciada de la bisabuela de Felipe VI a la que España rechazó

El Reino Unido ha repasado la historia de su monarquía reciente con la aclamada 'The Crown'. España todavía no se ha atrevido a hacer algo parecido con el rey emérito, pero a partir de este lunes 24 de noviembre La 1 de TVE (22.45 horas) recuerda la vida de su abuela, Victoria Eugenia de Battenberg, en la serie 'Ena'. Basada en el libro homónimo de Pilar Eyre, la ficción explora la biografía de “una mujer que vino a un país que nunca la quiso", recalcó en la presentación la mediática autora.

Nieta de la reina Victoria de Inglaterra, Ena se casó con Alfonso XIII por amor en mayo de 1906, en una boda de lo más accidentada, ya que el matrimonio real fue víctima de un atentado mientras recorrían en carruaje las calles de Madrid justo después de pasar por el altar.

Lograron salir ilesos, pero sería un presagio de las desventuras que iba a vivir la nueva monarca, bisabuela de Felipe VI: continuas infidelidades por parte de su marido; desavenencias con su suegra, la reina María Cristina; la hemofilia que transmitió a algunos de sus hijos y que ponía en riesgo la sucesión dinástica; el exilio...

Icono de la moda

En España nunca se sintió aceptada ni querida, pero jamás se rindió y luchó siempre para conseguir ambas cosas. Y eso que para casarse tuvo que dejar atrás a su familia, sus costumbres, su cultura y hasta su religión, convirtiéndose al catolicismo.

Moderna en un ambiente tradicional, fue icono de la moda y de la liberación de las costumbres femeninas: fumaba, vestía pantalón… También mejoró la salud de muchos españoles con un trabajo que ha pasado a la Historia: la reconstrucción de la Cruz Roja.

Kimberley Telly y Joan Amargós, en 'ENA' / RTVE

"Fue una mujer interesantísima con una vida personal muy trágica y que formó parte de una etapa de la historia que se ha contado muy poco pero que fue el detonante de todo lo que vino después", comenta a EL PERIÓDICO Kimberley Tell, que interpreta a la protagonista de la serie, compuesta de seis capítulos y creada por Javier Olivares, artífice de 'El Ministerio del Tiempo'. "Por eso me sorprende tanto que hasta ahora haya pasado tan desapercibida", añade la actriz.

Retrato de España

“Yo no hago series para enseñar a nadie, sino para que la gente se divierta”, aseguró Olivares en la presentación de la serie. No obstante, sí incidió en que a través de ‘ENA’ se pueden conocer “hechos históricos que explican nuestra historia de hoy”, ya que la ficción se convierte también en un retrato de la España de la primera mitad del siglo XX, desde 1905 hasta 1945. Una época marcadas por una guerra civil, dos contiendas mundiales y en la que las diferencias de clases eran enormes, con nobles viviendo en la opulencia y obreros malviviendo, como muestra 'ENA'.

Elvira Mínguez, Kimberley Tell y Joan Amargós, en 'ENA' / RTVE

A la actriz española de ascendencia anglodanesa Kimberly Tell la acompaña Joan Amargós en el papel de Alfonso XIII. Elvira Mínguez encarna a María Cristina, la madre del monarca. Completan el reparto Lucía Guerrero (Beatriz de Sajonia), Raúl Mérida (Alfonso de Orleans), Juan Gea (Conde de Romanones), María Morales (Duquesa de la Victoria), Pedro Mari Sánchez (Marqués de Villalobar), Luisa Gavasa (Eugenia de Montijo) y Joaquín Notario (Marqués de Viana).

Las quejas de Olivares

Mariano Peña da vida a Miguel Primo de Rivera; Jaume Madaula a Mateo Morral, autor del atentado cometido en la boda de los reyes; Tomás del Estal es Torres Mendoza; y Ángel Ruiz interpreta de nuevo vida a García Lorca, que ya encarnó en ‘El Ministerio del Tiempo’, entre otros.

El estreno de 'ENA' llega después de que TVE la haya tenido guardada en un cajón durante casi dos años (se anunció su rodaje en septiembre de 2023). Incluso se ha podido ver en Portugal y Finlandia antes que en España. Un hecho que desató las críticas de Olivares. "Estreno en Cannes, Portugal, Finlandia... Se va a estrenar en Ganímedes antes que en España", escribió con sarcasmo en Twitter el pasado mayo, antes de que finalmente TVE decidiera fijar una fecha para su lanzamiento.

Una serie documental

Tras el estreno de 'ENA', la audiencia podrá seguir profundizando este lunes en la historia de la monarca con el estreno de la serie documental ‘Victoria Eugenia, historia de un amor trágico’, que repasa la vida de Victoria Eugenia de Battenberg: una reina moderna y adelantada a su época, que transformó para siempre la imagen de la monarquía española y que muchos consideran la primera 'influencer' real.

Esta serie documental cuenta con la participación de Pilar Eyre, autora del libro que inspira la ficción, así como el periodista Jaime Peñafiel; los historiadores Ricardo Mateos, Cristina Barreiro y Zorann Petrovici; y representantes de instituciones como las Colecciones Reales de Patrimonio Nacional, a través de su director, Víctor Cageao.