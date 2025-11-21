Gemma Nierga explora los retos de la crianza en TVE

Hace un año y medio, Gemma Nierga exploró las múltiples vertientes de la crianza en la actualidad en el programa de TVE Catalunya 'Farem el que podrem'. Ahora, continúa con la misma labor en la versión para toda España del programa, 'Se hace lo que se puede', que La 2 estrena este sábado 22 de noviembre (18.10 horas). El espacio también se emitirá los domingos.

A lo largo de cada episodio, personajes famosos y expertos comparten experiencias, curiosidades, consejos y estrategias prácticas sobre cómo criar a la descendencia, reflexionando también sobre la educación que nosotros mismos hemos recibido. Además, también cuenta con la opinión de los grandes protagonistas del programa: niños y niñas.

Gemma Nierga, con Elena Furiase y Jorge Garbajosa / RTVE

Algunos de los 'vips' que hablarán con Nierga de su faceta como madres y padres serán Lorena Castell, Melanie Olivares, Alba Carrillo, Alberto San Juan, Juanma Castaño, Elena Furiase, Anabel Alonso, Edu Soto, Tania Llasera, Jorge Garbajosa, Juan Gómez- Jurado, Júlia Varela, Vanesa Lorenzo, El Langui, Pol Espargaró y Pedro García Aguado.

Expertos

El programa, dirigido por Quique Quera, cuenta con la colaboración de voces expertas en la materia como el neuropsicólogo Álvaro Bilbao, la consultora de crianza Míriam Tirado, la psiquiatra María Velasco, el filósofo y pedagogo José Antonio Marina, el psicólogo Alberto Soler y la sexóloga Elena Crespi, entre otros.

También contará con testimonios anónimos y con la opinión de los pequeños grandes protagonistas: niñas y niños que aportan su visión sobre los ocho temas escogidos para esta primera temporada: los límites, el vínculo, los miedos, los roles, la comunicación entre padres e hijos, los hermanos, las pantallas y el bienestar emocional.

Elena Furiase y Jorge Garbajosa

En el programa de este sábado, dedicado a los límites, Nierga tiene como invitados a Elena Furiase y Jorge Garbajosa. La actriz del clan Flores reconoce que le cuesta poner límites a sus hijos, Nala y Noah. El exbaloncestista, por su parte, cuenta que con su hija Candela intenta alejarse de los límites que se autoimpuso para llegar lejos.

El programa también contará con Saúl Rodríguez, quien se ha impuesto una rígida disciplina para coronarse campeón de gimnasia rítmica con solo 12 años. También con Julieta, una madre que se arrepiente de haber sobreprotegido a sus hijos, y termina con Montse Freixa, una maestra jubilada que pone sobre la mesa uno de los grandes problemas actuales: educar con prisas.

Este domingo, los 'vips' que narran su experiencia con la crianza son Anabel Alonso, madre de Igor, y Alberto San Juan, padre de Máximo.