Frases que marcan

El primer ejemplo: en el transcurso de la segunda parte de la retransmisión del Catalunya-Palestina en TV3, la pregunta del periodista Francesc Latorre a un futbolista peruano de la selección palestina segundos después de que éste saliera del terreno de juego: “gracias por tu tiempo”.

¡Cuánto sentido común, cuánta verdad en esta frase y qué poco se estila esta premisa en cualquier tipo de periodismo, sea deportivo, político, o social! Que antes de formular una primera pregunta a un protagonista un periodista le de las gracias al entrevistado por regalarle parte de su tiempo, tanto a él y sobre todo a los espectadores, es un regalo a las buenas prácticas del oficio.

Si esta previa se acaba poniendo de moda nos ahorraríamos mucha acidez en comparecencias y canutazos habituales. Aunque debo decir que no soy extremadamente optimista.

Históricamente soy muy fan de las sumas de personajes: es decir, personas que más que parecerse a alguien, son la imagen de la suma de dos o más personas. Fue algo que en el año 1999 realizamos desde 'La cosa nostra' en TV3 y la fórmula sigue funcionando porque, sencillamente, hace gracia.

Así, en el 'Cafè d’idees' de La 2Cat, las Mamarazzis comentaron las fotos que Marta Sánchez ha publicado en sus redes sociales; Laura Fa dijo que eran “la suma de las imágenes de Malú más Ana Obregón más Celine Dion” y Lorena Vazquez añadió “y un poco de Nati Abascal”. Desternillante.

Después abordaron el suceso del ex torero Cayetano Rivera cuando chocó su automóvil contra una palmera; se fue a casa, abandonó el coche y se negó por cinco veces a practicar la prueba de alcoholemia tras reventar una rotonda. Esta semana tuvo lugar el juicio del que salió muy enfadado con la prensa. Lorena exclamó: “Parece que éramos los periodistas quienes habíamos colocado las palmeras y la rotonda en un lugar que no tocaba”.

Cierro con Silvia Intxaurrondo, que trató las presuntas comisiones a Santos Cerdán, diciendo: “Una comisión reflejada por contrato, es legal” (silencio cómplice de su invitado) y además: “más allá de la adjudicación, que es la duda que hay sobre la mesa, ¿la UCO habla de mordidas o de comisiones?, por que es distinto“. Me encantaría conocer el argumento de la periodista tras escuchar una explicación idéntica en épocas de Maria Antonia Iglesias (qepd) o de Alfredo Urdaci.

Disfruten del fin de semana.