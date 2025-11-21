Estreno de la quinta temporada de Stanger Things: todos los detalles, fechas y cuánto duran los capítulos

Queda muy poco para el estreno de la quinta temporada de 'Stranger Things', la última entrega de esta aclamada serie de Netflix creada por los Hermanos Duffer.

La última temporada contará con 8 episodios, que se dividirán en tres partes. Los cuatro primeros episodios se estrenarán el 26 de noviembre, los tres siguientes capítulos llegarán a la plataforma el día de Navidad, el 25 de diciembre, y el episodio final se estrenará en Nochevieja.

En cuanto a la duración de los episodios, de momento solo se ha confirmado que el primero durará 1 hora y 8 minutos, el segundo 54 minutos, el capítulo tres durará 1 hora y 6 minutos, y el cuarto será de 1 hora y 23 minutos. Además, el último episodio, el capítulo ocho, será el más largo, con una duración de aproximadamente 2 horas. El metraje de los episodios 5, 6 y 7 aún no se ha desvelado.

Netflix también ha revelado cuales serán los títulos de los ocho capítulos de esta última temporada:

Episodio 1: 'El rastreo'

Episodio 2: 'La desaparición de…'

Episodio 3: 'La trampa del arcoíris'

Episodio 4: 'El hechicero'

Episodio 5: 'El provocador'

Episodio 6: 'Escape de Camazotz'

Episodio 7: 'El puente'

Episodio 8: 'El mundo del derecho'

¿Y de qué tratará esta última entrega? Pues según la sinopsis oficial, hay un salto temporal desde los acontecimientos que ocurrieron en el final de la temporada 4 (estrenada en 2022). Nos situamos en otoño de 1987, y el pueblo de Hawkins está marcado por la apertura de las Grietas. Los protagonistas tienen un único objetivo: encontrar y matar a Vecna, del cual se desconoce su paradero y sus planes. Además, el gobierno ha puesto la ciudad bajo cuarentena militar y ha intensificado la búsqueda de Once, obligándola a volver a esconderse. La batalla final se avecina, y con ella una oscuridad más poderosa y mortal que cualquier otra a la que se hayan enfrentado antes, así que el grupo de héroes deberá permanecer unido una última vez para acabar con el mal de una vez por todas.

El reparto de la temporada 5 de 'Stranger Things' contará otra vez con Winona Ryder (Joyce Byers), David Harbour (Jim Hopper), Millie Bobby Brown (Eleven), Finn Wolfhard (Mike Wheeler), Gaten Matarazzo (Dustin Henderson), Caleb McLaughlin (Lucas Sinclair), Noah Schnapp (Will Byers), Sadie Sink (Max Mayfield), Natalia Dyer (Nancy Wheeler), Charlie Heaton (Jonathan Byers), Joe Keery (Steve Harrington), Maya Hawke (Robin Buckley) y Jamie Campbell Bower (Vecna), pero además contará con la incorporación de Linda Hamilton, conocida por su papel en 'Terminator', quien interpretará a la doctora Kay, una agente del gobierno cuyo objetivo es capturar a Once.