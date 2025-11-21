'El segon cafè' de La 2Cat
El Editorial de Cristina Villanueva: La televisión nos conecta
Hoy es el Día Mundial de la Televisión. Y en un mundo de pantallas infinitas, de contenidos que pasan a la velocidad de un dedo… la tele sigue haciendo algo que ninguna otra plataforma ha sabido hacer: reunirnos. Reunir generaciones, gustos, maneras de mirarla. Convertir lo cotidiano en un acontecimiento compartido. Hacer que una serie, un reportaje, un partido o una noticia se conviertan en conversación, en debate, en memoria colectiva.
La tele sigue siendo una ventana al mundo, sigue siendo un referente cuando necesitamos entender qué pasa, cuando buscamos información fiable o cuando queremos desmentir las noticias falsas que circulan por otras plataformas.
En un panorama fragmentado, donde cada uno consume un contenido diferente, la televisión continúa siendo un lugar común. Un antídoto contra la desinformación. Un espacio donde la sociedad se encuentra, se refleja y se cuestiona. Cuando queremos confiar en lo que escuchamos, cuando queremos compartir una emoción o cuando queremos entender el mundo que cambia tan deprisa, la tele no desaparece.
Evoluciona. Y continúa haciendo lo que siempre ha sabido hacer mejor: conectarnos.
