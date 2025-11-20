Opinión | 'El segon cafè' de La 2Cat
El Editorial de Cristina Villanueva: Franco y la libertad conquistada
Hoy hace cincuenta años del inicio de la libertad. Y no entiendo que no sea un día para celebrarlo todos juntos. Porque esta libertad fue una conquista de hombres y mujeres, de jóvenes. Ellos arrancaron las libertades y no tienen placas en las calles donde se manifestaron. ¿Por qué tenerlas de aquellos que reprimieron y expandieron el silencio? La amnistía generalizada dejó impunes los crímenes franquistas.
Ahora, hacer memoria no consiste en abrir heridas, sino en dejar de exaltar aquellos crímenes, en acabar con mitos y nostalgias peligrosas que la extrema derecha amplifica en un revisionismo que asusta. Porque uno de cada cuatro jóvenes catalanes estaría dispuesto a vivir en un régimen totalitario. Y no lo entiendo.
No entiendo que recuperar a los muertos de las fosas y buscar un lugar digno donde llorarlos sea "abrir heridas" o "promover división". No entiendo qué dolor puede causar a otros que alguien explique su historia familiar de persecución, silencio y pérdida. Reparar ese dolor es simplemente humano. Profundamente cristiano. Y no entiendo, sinceramente, que algunos miembros de la Iglesia se alcen contra un intento tardío, pero necesario, de reparación.
Cincuenta años después, la historia nos mira de nuevo. Y nos pregunta si sabremos cuidar la libertad que conquistamos.
Bienvenidos a 'El segon cafè'.
