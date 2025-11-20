Hoy jueves faltan 42 días para tomar las uvas y demos la bienvenida al nuevo año.

Al final es tan sólo una casuística de un cambio de día, de mes y de año, pero con esa permuta muchos pensamos que el año que está por venir traerá salud, buenas noticias y que acabe siendo el reinicio de una etapa que irá a mejor. De esta manera, las cadenas ya han confirmado sus parejas de presentadores que nos acompañarán: Andreu Buenafuente y Silvia Abril lo harán desde La 1, y por el mismo precio también en La2. Seguro que Yo estaré pendiente de algún guiño de la pareja a La2Cat.

Llámenme perspicaz, pero se me pasó por la cabeza que le propondrían presentar las campanadas a Gemma Nierga y desde Barcelona. Hubiera sido un interesante guiño, aunque arriesgado. La única vez que tve lo ha hecho desde la capital catalana fue en la nochevieja del 72 a 1973, con la voz del añorado José Félix Pons. De hecho, Gemma es un valor seguro de la casa, y además este sábado y este domingo estrena nuevo programa nacional en La 2 que lleva por título 'Se hace lo que se puede'; un espacio versa sobre la crianza, con potentes invitados y que se emite a las 18’00 hras.

Sinceramente a mí me liga poco la temática del programa con su horario, y creo que el prestigio y la solvencia de la periodista de Girona merecen otra hora, pero… ¡En la tele nunca se sabe! Para rizar el rizo, Gemma recibirá este próximo jueves en el Liceu el Premio Ondas por el 'Cafè d’idees', con lo que despide el año con broche de oro.

En Antena 3 apuestan por el éxito asegurado: la vida pasa muy rápido y ya desde hace una década despiden el año Cristina Pedroche y Alberto Chicote. Jamás he entendido la química de esta pareja, si es que la hay, pero los resultados son los que mandan. Ahora, con la emisión conjunta por Antena 3 y La Sexta. Y ya puestos, yo las emitiría también por Onda Cero, Europa FM, Melodía FM y cualquier canal de comunicación del grupo. Todo suma.

Y campanazo en Mediaset para recibir al nuevo año. Si bien fueron precisamente cuatro los presentadores que el año pasado despidieron el año: Blanca Romero, Angeles Blanco, Ion Aramendi y Ricardo Reyes, no continúa ninguno de ellos y serán Sandra Barneda y Xuso Jones quienes lo hagan. En TV3 se tiene que hacer muy mal para que en la noche vieja no sea líder, y por eso se apuesta por la continuidad de Laura Escanes y Miki Núñez.