De tele, fútbol y política

Les voy a ser muy franco. Vaya. Justamente durante esta semana resulta conveniente no utilizar esta expresión. Mejor: les seré muy sincero. De hecho, como soy siempre.

Suelo escuchar de manera habitual diferentes testimonios como familiares, amigos, etc… que se despachan a gusto contra lo que a grandes rasgos se emite a través de la televisión. Así, en general, existe una especie de fuego a discreción del que del gremio no se salva nadie. Se trata de un constante (y para mí muy injusto) escupitajo señalando a todo el personal que trabaja para el gremio, normalizando un claro hartazgo que a menudo se verbaliza en expresiones parecidas a esta: “En la tele no emiten nada que valga la pena”. Lo siento, pero no lo acabo de entender.

Perdonen: a quienes aquellos que defienden esta teoría les guardo dos preguntas. La primera es la siguiente: ¿de verdad alguien me puede defender, con razonamientos basados con criterio, que en los más de treinta canales en abierto que podemos sintonizar desde casa -a todos los niveles, entre nacionales, autonómicos y locales- “no existe ninguno que emita algo que valga la pena”? ¿Ni siquiera se salva un informativo de proximidad, sin que necesariamente se emita con muchos medios técnicos? No teman ustedes que la respuesta, en un 95% de opciones, acaba siendo la siguiente: “Bueno, a ver: el informativo de las noticias de aquí, sí que lo miro”. Perfecto. Ya tenemos uno.

Voy a la segunda pregunta. A sabiendas de que no se salva nada, prefiero que me den soluciones. Así que la segunda cuestión es: “En el caso de que usted fuera responsable de una televisión de cualquier alcance, realice tres propuestas de programa para que la programación sea atractiva”. Les puedo asegurar, y no me equivoco, que entre las primeras siete palabras de la respuesta se encuentra la expresión: “No se…”. Hagan ustedes la prueba con alguien que no comulgue con los contenidos de la televisión actual.

Hacer televisión es muy difícil. Y hacer buena televisión, todavía más. ¡Cuantas personas opinan que quienes hacemos tele llegamos a la cadena media hora antes, nos ponemos frente a unas cámaras y proclamamos un “enchufa y graba”. La tele requiere preparación, mucha lectura, oficio y profesionalidad. Pero con la tele, el fútbol y la política todo el mundo opina y demasiados se atreven.