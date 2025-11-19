Polémica
El comentario machista de un osteópata a una concursante de 'Operación triunfo 2025' revoluciona las redes sociales: "Que lo diga en directo demuestra que lo ve como algo completamente normal"
Los fans critican las palabras de un profesional a una de las participantes más jóvenes de la edición
Terremoto en ‘OT 2025’: expulsión inesperada y dos nominados que nadie veía venir
Cristina Sebastián
La edición de 'Operación triunfo 2025' se acerca a su recta final y el concurso se vuelve cada vez más exigente.
Como es habitual en el programa, los concursantes suelen recibir visitas de diferentes profesionales para aconsejarles sobre su futura carrera musical. Sin embargo, uno de los últimos invitados ha desatado la polémica por un comentario hacia una de las concursantes
Un comentario desafortunado
El pasado lunes, día 17, los 'triunfitos' recibieron la visita de Jesús de Miguel y Samuel Cobo, dos osteópatas que, junto a la profesora de la academia, Mamen Márquez, impartieron un taller sobre automasajes y correcciones en la postura corporal.
La charla transcurría con normalidad hasta que, en mitad de una explicación, Jesús de Miguel realizó un comentario desafortunado y fuera de lugar a Cristina, una concursante de Sevilla que es considerada por el público como una de las favoritas para ganar el concurso.
“Cris, es que se me van los ojos. Lo siento, eres guapísima”, fueron las palabras del osteópata a la concursante.
Reacción en redes sociales
El comentario no ha pasado desapercibido en las redes sociales y ha recibido numerosas críticas.
Muchos usuarios opinan que es un comentario inapropiado de un profesional hacia una concursante, y destacan la diferencia de edad que hay entre ambos, ya que la sevillana tiene tan solo 18 años.
“Joder qué asco. Cris, mi apoyo si te has sentido incómoda”, comentaba una fan en X. “Repulsivo. Que lo diga en directo demuestra que lo ve como algo completamente normal, incluso agradable”, añadía otro usuario.
“Tiene 18 años. ¿Qué cojones? Su cara lo dice todo, qué bien por ella por mantener la compostura y no dar las gracias”, escribía otro fan, comentando la reacción de Cristina.
- Anatomía de un instante': el primoroso fracaso de Javier Cercas al intentar escribir una novela sobre el 23-F
- The New York Times' dicta sentencia sobre el nuevo disco de Rosalía con una sola frase
- Roxette y la 'gran aventura' de seguir adelante sin Marie Fredriksson
- Lux' arrasa en su primera semana: Rosalía desbanca a Taylor Swift y se convierte en el álbum más escuchado del mundo
- Oques Grasses: ansiedad, catalanidad, ‘FOMO’ y algo más
- Mariló Montero gana 'Masterchef celebrity 10' tras las críticas a TVE
- ¿Qué se sabe de la gira de Rosalía y el 'Lux Tour 2026'? Fechas y entradas
- Anatomía de un instante', la miniserie que defiende por qué es importante reconstruir y repensar el 23-F