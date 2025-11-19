'El segon cafè' de La 2Cat
El Editorial de Cristina Villanueva: El arte con Inteligencia Artificial
La voz de un artista, su color, su gesto más íntimo… pueden ser imitados, calcados, replicados en segundos. Y nosotros, los humanos, no somos capaces de diferenciar la música hecha con Inteligencia Artificial de la generada por la creatividad humana. Pensamos que el arte tiene algo irrepetible porque expresa algo inmaterial, es parte de nuestra alma… Y es ahí donde empieza el vértigo.
No se trata solo de un problema de propiedad intelectual o de negocio. El vértigo viene por la pérdida de confianza en lo que sentimos… ¿La IA mata la confianza, mata también la creatividad?
Voces suplantadas, canciones que los artistas nunca han cantado, bandas inexistentes que acumulan millones de escuchas antes de que alguien se entere de que no son reales. TikTok empezará a marcar los vídeos generados por Inteligencia Artificial.
Porque si todo es imitable, si todo es virtual… corremos el riesgo de perder la mirada humana sobre el mundo.
Bienvenidos a 'El segon cafè'.
Suscríbete para seguir leyendo
- Anatomía de un instante': el primoroso fracaso de Javier Cercas al intentar escribir una novela sobre el 23-F
- The New York Times' dicta sentencia sobre el nuevo disco de Rosalía con una sola frase
- Roxette y la 'gran aventura' de seguir adelante sin Marie Fredriksson
- Lux' arrasa en su primera semana: Rosalía desbanca a Taylor Swift y se convierte en el álbum más escuchado del mundo
- Oques Grasses: ansiedad, catalanidad, ‘FOMO’ y algo más
- Mariló Montero gana 'Masterchef celebrity 10' tras las críticas a TVE
- ¿Qué se sabe de la gira de Rosalía y el 'Lux Tour 2026'? Fechas y entradas
- Anatomía de un instante', la miniserie que defiende por qué es importante reconstruir y repensar el 23-F