El Editorial de Cristina Villanueva: El arte con Inteligencia Artificial

La voz de un artista, su color, su gesto más íntimo… pueden ser imitados, calcados, replicados en segundos. Y nosotros, los humanos, no somos capaces de diferenciar la música hecha con Inteligencia Artificial de la generada por la creatividad humana. Pensamos que el arte tiene algo irrepetible porque expresa algo inmaterial, es parte de nuestra alma… Y es ahí donde empieza el vértigo.

No se trata solo de un problema de propiedad intelectual o de negocio. El vértigo viene por la pérdida de confianza en lo que sentimos… ¿La IA mata la confianza, mata también la creatividad?

Voces suplantadas, canciones que los artistas nunca han cantado, bandas inexistentes que acumulan millones de escuchas antes de que alguien se entere de que no son reales. TikTok empezará a marcar los vídeos generados por Inteligencia Artificial.

Porque si todo es imitable, si todo es virtual… corremos el riesgo de perder la mirada humana sobre el mundo.

Bienvenidos a 'El segon cafè'.