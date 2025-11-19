'La casa nostra' tendrá segunda temporada: su estreno supera el millón de reproducciones en 3Cat

La 'sitcom' catalana 'La casa nostra', que recupera el espíritu de la mítica 'Plats bruts', ha superado el millón de reproducciones en la plataforma 3Cat en menos de un mes y ya ha iniciado el rodaje de su segunda temporada. La plataforma de contenidos en 'streaming' ha hecho una convocatoria en sus redes sociales para que los seguidores de la ficción acudan como público a la grabación de los próximos episodios de la serie.

La ficción, creada por Dani de la Orden y Eduard Sola, con Dani Amor y Oriol Pérez, y dirigida por Dani de la Orden y Oriol Pérez, que se graba en directo con público, seguirá las aventuras de los personajes tras su gran éxito de audiencia en la plataforma.

En la segunda temporada, 'La casa nostra' continuará adentrándose en las aventuras surgidas de la convivencia de padres, hijos y amigos bajo un mismo techo. Una comedia romántica que "sigue la aventura emocional protagonizada por Miqui, un chico que comparte piso con su amigo Èric y que, en la primera temporada, ha vivido dos hechos traumáticos que le han cambiado la vida", informan desde 3Cat.

La serie está protagonizada por Marc Rius, Adrian Grösser, Paula Malia, Betsy Túrnez, Albert Ribalta y Llum Barrera, y cuenta con los cameos de personalidades vinculadas al mundo de la comunicación, el cine, la televisión y las redes sociales, así como la banda sonora del grupo catalán The Tyets.