Mariló Montero gana 'Masterchef celebrity 10' tras las críticas a TVE

El pasado septiembre, Mariló Montero acudió de invitada a 'La revuelta' y, en una tensa entrevista, criticó duramente la parrilla de TVE: “Por la mañana, ideología de presentadores de izquierdas. Por la tarde, más izquierda y por la noche, más izquierda”. Sin embargo, este lunes se ha coronado ganadora de uno de los programas estrella de la cadena, el concurso culinario 'Masterchef celebrity', que este año ha llegado a su décima edición.

La presentadora, que a lo largo de la temporada ha mostrado su lado más sensible como cuando explicó cómo vivó los últimos momentos con su madre, que padecía ELA, se ha alzado con la victoria en un competitivo duelo final contra uno de los participantes que desde el principio se ha mostrado más competente entre los fogones: el exfutbolista Miguel Torres.

Y eso que nada más empezar el programa Pepe Rodríguez recordó la poca experiencia previa que tenía Mariló en la cocina: "De hacer sopa sin agua y tener tu propia servilleta en el bar donde comías, a llegar a la final de 'Masterchef celebrity", la presentó el jurado del 'talent show' gastronómico.

Atrás se quedaron los otros dos concursantes que habían conseguido una plaza para esta final, Torito, que ha sido el que más ha revolucionado las cocinas de 'Masterchef' con sus ya famosos péndulos, y Juanjo Bona, que a lo largo del concurso ha dejado constancia de su gran mano con los postres.

Primera finalista

Mariló fue, de hecho, la primera en conseguir la primera chaquetilla de duelista disponible. Lo hizo siguiendo paso a paso una complicada elaboración de uno de los mejores chefs a nivel mundial, el peruano Virgilio Martínez.

La presentadora, que durante la temporada ha demostrado que sabe liderar equipos gracias a las pruebas de exteriores aunque a veces la tacharan de mandona, estuvo de lo más concentrada y fue la que mejor reprodujo el plato del chef, por lo que Jordi Cruz, Pepe Rodríguez y Samantha Vallejo Nájera, a los que en la cata había acompañado Tamara Falcó (ganadora de 'Masterchef celebrity 4'), tuvieron claro que se merecía estar en el duelo final.

Miguel Torres se hizo con el segundo puesto para el duelo en la última prueba de exteriores de la temporada, valorada de forma individual, que se celebró en San Sebastián, en homenaje a Martín Berasategui por sus 50 años de trayectoria.

Un menú con "garrote"

Miguel, Juanjo y Torito tuvieron que replicar un menú con mucho "garrote" para amigos y familiares del chef. La elaboración del exfutbolista fue la mejor valorada, por delante del 'extriunfito', que se hizo con el tercer puesto en 'Masterchef celebrity 10', y el colaborador televisivo y reportero, que quedó cuarto.

El duelo final, como es habitual en 'Masterchef', consistió en elaborar un menú completo compuesto por entrante, plato principal y postre. Como invitado estuvo el chef Oriol Castro, con tres estrellas Michelin, así como los familiares de los duelistas: la madre de Miguel Torres (que ya le acompañó hace una semana en una prueba del concurso), su hijo y su mujer, la actriz Paula Echavarría, y los hijos de Mariló, Alberto y Rocío, y sus parejas.

Tampoco faltaron todos los exconcursantes de la edición, como José Manuel Parada, que se había quedado a las puertas de la final y que ha sido con el que más tiranteces ha tenido Mariló a lo largo de esta temporada.

El exfutbolista preparó una sopa castellana, un atún y, de postre, una reinvención del arroz con leche. Mariló se la jugó con 'la huerta', un solomillo Wellington y un postre de fresas escabechadas, una apuesta que dedicó a su familia y que acabaría coronándola ganadora. Los 75.000 euros del premio los donó a la Fundación Fundela, dedicada a la investigación de la ELA, la enfermedad que padecía su madre.