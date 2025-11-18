'In vitro', la serie de David Verdaguer y Bruna Cusí que rompe el tabú de la reproducción asistida

Hoy en día, con la edad de la maternidad retrasándose cada vez más, la reproducción asistida se ha convertido en una solución para muchas parejas que tienen problemas para concebir. Fue lo que vivieron hace una década el director Marc Crehuet ('Pop ràpid', 'Espejo, espejo') y la productora Alejandra Guimerà que, tras tener a su hijo, se dieron cuenta de que un tema tan actual no estaba demasiado reflejado en la ficción. Ellos disponían de mucha información sobre tratamientos de fertilidad porque lo habían vivido en carne propia, así que decidieron abordar el proceso en una serie que están rodando actualmente en Barcelona y Llicà d'Amunt, en catalán, y que el próximo año estrenarán las plataformas 3Cat y HBO Max, 'In vitro'. Los protagonistas son Bruna Cusí y David Verdaguer, que vuelven a coincidir en un proyecto después de la premiada 'Estiu 1993'.

"Queríamos que se pudiera hablar de esto con un poco más de naturalidad, sin tanto miedo, rechazo y sin ser un tabú", explica Guimerà, cocreadora de la serie junto a su marido. "Que la gente que hemos pasado por estos procesos nos podamos sentir menos bichos raros", enfatiza la productora.

Comedia dramática

Para hacerlo optaron por la comedia dramática. "Nos parecía que no podíamos plantear la serie solo como una comedia porque habría sido una frivolidad, pero tampoco únicamente como un drama porque tal vez habría sido demasiado intenso, y queríamos hacer algo que nos permitiera pasar por diferentes emociones", justifica Crehuet, que ejerce también como director de los seis episodios de 'In vitro', así como coguionista junto Carmen Marfá (con la participación de Natalia Boadas y Víctor Sala).

Los protagonistas de la serie 'In vitro' / Lucia Faraig

El tema en sí, de hecho, también daba para introducir algunas notas cómicas. "Concebir un hijo parte de un acto muy bonito y desenfadado y justamente, cuando pasas a la reproducción asistida es todo lo contrario. Todo son Excels, números, horarios, y vives situaciones curiosas que dan mucho para el humor", explica la productora.

El centro neurálgico de la serie es una clínica de fertilidad, Ginestia, y los protagonistas son dos embriólogos, "una profesión muy poco conocida dentro de este mundo", recalca Guimerà. Los doctores, además, son bastante diferentes entre ellos. "A través de sus contrapuntos se encuentra el equilibrio, a la vez que hay una tensión sexual no resuelta al estilo Mulder y Scully o Castle y Beckett", puntualiza la también productora Marina Padró sobre este procedimental que describe como "un 'good feeling'" y que explora los nuevos modelos familiares, como los matrimonios LGTBI+ o las familias monoparentales.

Dos embriólogos muy distintos

Por un lado está Héctor, el embriólogo "que es muy bueno haciendo su trabajo pero que no tiene demasiado tacto", lo define David Verdaguer. El actor reconoce que en ciertos aspectos podría recordar al mítico doctor House, pero prefiere marcar las distancias con el famoso médico: "Héctor es menos hábil socialmente, cuando habla de cosas personales o de sentimientos tartamudea un poco y no es tan seguro de sí mismo", puntualiza.

Su contrapunto es su nueva compañera, Blanca (Bruna Cusí). "Mi personaje es tan empática con las pacientes que se implica demasiado y a veces se salta un poco las normas, y eso la lleva a tener problemas tanto en la clínica como fuera", adelanta la actriz. "Yo creo que generará ternura aunque los espectadores no siempre estarán de acuerdo con las decisiones que toma", asegura la actriz sobre una serie que considera "muy necesaria".

Bruna Cusí, David Verdaguer, María Pujalte y Alain Hernández, en 'In vitro' / Lucia Faraig

"Las mujeres hemos retrasado la maternidad porque accedemos más tarde a los trabajos, y eso genera problemas de fertilidad. Entonces aparece la ciencia como solución al problema, pero te encuentras con que hay que pagarlo porque es una industria elitista", reflexiona Cusí. "¿Y hasta qué punto queremos las mujeres poner en riesgo nuestra salud y nuestra psique para ser madres?", se pregunta.

"A mí lo que me interesa de esta serie es que me plantea muchas preguntas morales y éticas. Creo que despertará muchas reflexiones interesantes", añade la intérprete, que como el resto del elenco está contando con el asesoramiento de los profesionales de la clínica de reproducción asistida Fertilab durante el rodaje.

Diana Gómez, Alain Hernández y María Pujalte

Coincide con ella Verdaguer. "La gente que ha pasado por este proceso se sentirá identificada, pero también los que no lo han vivido, porque todos tenemos a mucha gente alrededor que ha pasado por una experiencia así", apunta sobre esta serie de médicos "pero que en realidad sería más de psicólogos por todo el viaje emocional que hay en ella", incide Crehuet.

Otro de los personajes principales es Andreu, el director de la clínica, que la hereda cuando muere su padre. "Él vendía electrodomésticos y no tiene ni idea de ciencia, solo ve la parte económica del negocio. Eso va a generar situaciones incómodas y otras un poco surrealistas y graciosas", adelanta Alain Hernández, el actor que le da vida.

Bruna Cusí y Diana Gómez, en 'In vitro' / Lucia Faraig

El reparto lo completan Diana Gómez y Peter Vives, como una pareja con problemas de fertilidad "con muchos dilemas morales" por recurrir a la fecundación in vitro porque "son católicos", señala la protagonista de 'Valeria'; María Pujalte (que ha aprendido catalán para esta serie), en el papel de la ginecóloga de la clínica; Anna Bertran y Sana Yumii, como la enfermerera y la ayudante de enfermería; Ingrid Rubio, Borja Espinosa, Julia Molins, Anna Gras, Carla Linares, María Rivera, Francesca Piñón, Rosa Gamis, Tiphaine Daviot y Roger Batalla.

Estos dos últimos sirven para introducir el fenómeno del turismo reproductivo, un negocio en auge en una ciudad como Barcelona. La serie, que cuenta con un 40% de exteriores que mostrarán diferentes vistas de Barcelona, está producida por Moiré Films y Rodar y Rodar, en coproducción con 3Cat y Francia, y cuenta con la participación de HBO Max y el apoyo del ICEC.