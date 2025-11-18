Que se divorcie una pareja siempre es, a priori, una mala noticia. O mejor dicho: casi siempre. Con esa ruptura se desmorona un proyecto personal o profesional que gastó su tiempo en gestarse; en muchísimas ocasiones además derrochando mucha ilusión. En otras, empero, un divorcio acaba siendo a la larga una buena noticia y conviene resolverlo con la mayor rapidez y con los menores daños colaterales posibles.

En términos de televisión, hay momentos en los que entre una cadena y un programa (o su productora) conviene aplicar un divorcio, y si puede ser de manera exprés mucho mejor, porque se transpira que el programa, por lo que sea, no se aguanta.

Estamos viendo momentos complicados para el 'reality' 'Gran Hermano', que tras el año 2000 lo petaba en muchos canales extranjeros. 'Gran Hermano 1, la vida en directo': ¿Recuerdan este eslogan que explicaba Mercedes Milá en 2001 cuando nos hablaba de un experimento sociológico, verdad?.

Hoy, la repercusión y la audiencia de aquel programa se parecen al actual como un huevo a una castaña. Su actual edición registra mínimos históricos. No transmite. No interesa. No vende: dos términos prohibidos en una televisión comercial. Porque cuando algo no vende, o aparece un milagro de la nada o el producto tiene los días contados. La tele es cara.

Programas históricos y de solvencia más que garantizada como el 'Un, dos, tres…' también sufrieron este desenfreno impropio del éxito que cosecharon en su día. Algún programador debió defender ante un consejo: “Con la historia que tiene el 'Un, dos, tres…' será imposible que fracase. Incorporaremos al programa dos elementos vintage como la Ruperta o el coche, y con un poco de ruido que hagamos en redes sociales…”. Pues no funcionó en su penúltima pirueta en la tele pública rebautizado como 'Un, dos, tres… a leer esta vez'.

Y todavía menos en la etapa en la que el mismo 'Un, dos, tres…' se emitió en Amazon Prime Video. Eso ocurrió no hace tanto, en 2023. Claro que escogieron como presentador a un youtuber de 26 años, The Grefg, que por edad jamás mamó la esencia de los Kiko Ledgar, Mayra, Estadella, Bachs, Miriam Díaz Aroca o Luis Larrodera…. “Ya verás tú cómo en redes lo peta este chaval…”. Nada. Un fracaso. Otro divorcio, otro formato que no funcionó.

A menudo la televisión tiene códigos inexplicables que advierten que un programa debe divorciarse. Y cuanto antes, mejor.