Durante esta recta final de noviembre de 2025 tenemos la parrilla de La 1 de TVE repleta de recordatorios del 50º aniversario de la muerte del dictador. Todo un necesario gazpacho repleto de tropezones de Franco.

Por ejemplo, de este pasado sábado destaco dos propuestas: la primera, dentro de 'Informe semanal', dedicada a la agonía del dictador, que pasó sus últimos días en la Residencia La Paz. Un desagradable juego de palabras: un dictador que ganó una guerra y que acaba muriendo en La Paz.

La segunda propuesta, denominada 'Voladura 76', que por el título nos invitaba a pensar que trataba del asesinato de Luis Carrero Blanco, el que fuera presidente del Gobierno.

Época convulsa

Pues no. Se trata de un extraordinario documental, dirigido por Marisa Lafuente, sobre el complot político que cambió España, y también aquellas estructuras de Estado que apretaron al final del régimen para cambiar el mapa político, sin sangre, ni disturbios, con algunos juegos malabares protagonizados por el presidente de las Cortes, Torcuato Fernández Miranda (auténtico cerebro de la época), y quien sería el primer presidente de Gobierno de la Transición, Adolfo Suárez.

Fue una época rellena de alegatos en voz alta, repletos de constantes e insignificantes apodos superlativos: el generalísimo, el yernísimo, el excelentísimo o el altísimo… Desde el poder se ejerció un difícil equilibrio consistente en no mentir, pero a la vez en no decir toda la verdad, teniendo en cuenta que había muchos colectivos que llevaban 40 años deseando que el proceso hacia la democracia fracasara.

Manifestaciones y grises

Tiempos en los que nos mareábamos con el 'zoom' de Valerio Lazarov en la tele, de palos de los grises a manifestantes porque sí, de la gran farsa de un sindicato, denominado vertical, que hacía de todo menos de sindicato…

De hecho, en Voladura 76 descubrimos algunos secretos escondidos: por ejemplo, cómo y por qué los procuradores (entonces diputados), muy anclados al antiguo régimen, fueron invitados por el Gobierno a un largo crucero por el Caribe para que no pudieran estar presentes en la votación final de la reforma y con una sorprendente curiosidad: los familiares de estos procuradores declinaron hacer declaraciones. Hummmmm…

¡Ah! Y mi agradecimiento al servicio de continuidad de TVE por respetar todos los títulos de crédito del documental. Todo un detalle a menudo relegado a plataformas de pago. ¡Buen trabajo!