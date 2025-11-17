El Editorial de Cristina Villanueva: La justicia llega tarde

Hace una década, el caso Pujol estalló con una larguísima sombra: una supuesta organización criminal familiar, años de ingresos no declarados, fortunas escondidas en el extranjero. La figura de Pujol, icónica, cayó del pedestal con un ruido seco. Pero hoy, diez años después, lo que tenemos es a un expresidente muy frágil. El tiempo lo cura todo o lo borra todo.

¿Cómo hacemos justicia?

Porque ya no veremos lo que buscábamos hace diez años: unas explicaciones completas, claras, conscientes… Como las víctimas de la DANA de Valencia, que ya no esperan gran cosa de la comparecencia hoy de Mazón en el Congreso, aunque tendrá que responder preguntas directamente. Un formato cara a cara, sin discursos leídos, sin mirar hacia otro lado. Será lo más parecido a un juicio que no tendrán…

Y volvemos a preguntarnos: ¿Qué pasa cuando la justicia no llega? ¿Cuando la verdad depende de una memoria debilitada o de un cargo blindado? Tendremos titulares y cámaras; nos faltará verdad.

Bienvenidos a 'El segon cafè'.