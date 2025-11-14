Luis Rubén, el tío actor que agredió a Luis Rubiales y ha salido en 'La que se avecina'

La agresión a Luis Rubiales, el expresidente de la Real Federación Española de Fútbol, ha sido la imagen más comentada de las últimas horas en España. Poco a poco se van conociendo nuevos detalles sobre la persona que le tiró los huevos en plena presentación de su libro, 'Matar a Rubiales', ante la sorpresa del público y de los propios protagonistas del acto: se trata de su tío (el hermano menor de su padre) que, además, es actor y figurante de producciones audiovisuales.

De hecho, ha intervenido en algunas de las series más populares del país, aunque de forma muy esporádica: 'El secreto de Puente Viejo', 'El ministerio del Tiempo', 'Amar es para siempre' y 'La que se avecina'.

Series y anuncios

En su currículum figura también el programa documental '¿Dónde estabas entonces?', emitido en La Sexta en 2017, en el que interpretó escenas dramatizadas.

También ha participado en algunos anuncios, como la campaña de la empresa de préstamos 'on line' Vivus, done lucía una gran melena al viento.

Lanzamiento de huevos

La agresión a Luis Rubiales se produjo al principio de la puesta de largo de su libro, cuando su editor comenzaba a presentar al expresidente de RFEF. Fue cuando se oyeron los gritos "no se preocupen, no pasa nada" y "sinvergüenza", antes de empezara el lanzamiento de huevos.

Rubiales no dudó en lanzarse contra su agresor, que iba ataviado con un gorro, gafas y auriculares, aunque fue detenido a tiempo por varias personas.