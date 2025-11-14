'El segon cafè' de La 2Cat
El Editorial de Cristina Villanueva: La música hace comunidad
Luces, música y piel de gallina... Habrá segundo concierto de Oques Grasses y, además de ser un hito cultural histórico, también es una fotografía de dónde estamos... En miles de hogares catalanes se repitió la escena, un país pendiente de un clic. Cien mil personas a la vez haciendo algo juntas en un mundo que se fractura, de odios que se contagian y de individualismos que crecen. ¿Quizá ya solo nos unen los conciertos?
Su música nos hace sentir juntos y el presidente Sánchez lo debe intuir y se ha puesto la tejana para ir a Radio3 a hablar de música de casa. Habrá que preguntarle si escucha Oques Grasses. Porque que un grupo que canta íntegramente en catalán llene un estadio solo tiene el precedente de Lluís Llach.
Él cantaba en plena Transición, cuando la música era refugio y también revuelta. Él unía a un país que buscaba identidad y libertad. Cuarenta años después, Oques Grasses une a un país cansado, un país que necesita cantar a la vida, al humor, al amor, a la ternura y al optimismo.
Y quizá este es el mensaje: cuando el mundo tambalea, todavía buscamos un lugar donde ser comunidad y sentir juntos.
Bienvenidos a 'El segon cafè'.
