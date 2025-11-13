Hoy les aconsejo un buen programa de televisión. Se titula 'En primicia', lo presenta Lara Siscar y se emite los miércoles en La 2 de Televisión Española. Desde el inicio de las emisiones en La2Cat, el pasado 13 de octubre, 'En primicia' y algunos programas que emite La2 no pueden sintonizarse en Catalunya y deben consumirse desde la aplicación RTVE Play.

'En primicia' emite entrevistas realizadas en decorados y espacios naturales, manteniendo conversaciones sosegadas y convenientes silencios (a menudo, una callada por respuesta supera cualquier declaración), 'En primicia' propone al espectador interesantes diálogos con personas relevantes en sus oficios, de manera especial a profesionales relacionados con la comunicación y el periodismo. Y me gustan especialmente dos aspectos del programa: la transversalidad ideológica de sus invitados y la capacidad de escucha de la presentadora.

Ignoro porqué en épocas actuales nos hemos acostumbrado que desde la televisión pública resulten habituales algunas broncas entre presentadores y opinadores, con la asquerosa búsqueda (sí, asquerosa) del “clickbait” de la escena, o el absurdo ego de que un presentador decida que su opinión sea más válida que la del invitado. Pues con Lara Siscar ocurre todo lo contrario: paz, escucha activa y respeto mutuo. ¡¡Albricias!!

He visto charlas con profesionales que resultan iconos del oficio, como con Carlos Herrera, o bien con Arturo Pérez Reverte y su apasionante etapa en los años 90 como reportero en TVE mostrada en las imágenes gracias al archivo de la casa. He visto también la entrevista a Iñaki Gabilondo, quien durante 20 años fuera el capitán de la nave del programa 'Hoy por hoy', de la Cadena SER, que pilotó entre 1986 y 2005 y que a muchos nos impregnó como banda sonora de nuestras vidas.

Me apunté una de las reflexiones de Iñaki, cuando explicaba que en los años 80 fue destituido como Director de informativos de TVE: “Un día presento el Telediario y con el nuevo gobierno al día siguiente la noticia del Telediario es que me habían echado a mí”. Escarmentado por las peripecias del oficio, Iñaki lo resolvió así: “No quiero volver a ser directivo en mi vida; desde ahora “yo triunfo con mis éxitos y fracaso con mis fracasos, pero a mi no me triunfa ni me fracasa nadie más”. Zasca. Eso también fue una declaración “en primicia”.