'Joc de cartes' regresa a TV3 con premio récord y reseñas misteriosas

El chef Marc Ribas vuelve a recorrer Catalunya en busca de los mejores restaurantes en diferentes especialidades culinarias con la novena temporada de 'Joc de cartes', que estrenan TV3 y la plataforma 3Cat este miércoles 12 de noviembre (22.05 horas). El concurso gastronómico contará con 13 capítulos y visitará 52 locales, aunque quien se quede con hambre puede seguir degustando sus platos en su nuevo canal temático 24 horas del programa, que acaba de llegar a 3Cat.

Entre las novedades del programa en esta nueva etapa, destaca el episodio dedicado a encontrar el restaurante más singular de toda Catalunya. En él se entregará el premio más alto hasta ahora concedido en el concurso: 15.000 euros.

Además, se incorpora la reseña misteriosa, una valoración anónima que añadirá intriga a cada comida. Ribas explicó su importancia durante la visita al programa 'Col·lapse' este último sábado: "Después de ir al primer restaurante, todos los concursantes escriben una reseña y me las dan. Yo elijo la que me hace más gracia o es más puñetera. Y al siguiente día el concursante estará comiendo con alguien que le ha dicho eso [junto al resto de participantes]", avanzaba, dejando entrever que en esas mesas pueden saltar chispas.

Piques y risas

Aunque el chef asegura que no solo habrá piques en la competición gastronómica: "Nos hemos reído mucho", afirmaba en 'Col·lapse', incidiendo así en que esta novena temporada va a tener momentos también bastante cómicos.

Porque él no cree que el mal rollo se haya ido apoderando del concurso de cocina año tras año. "Desde el principio es lo que es. Pero como éramos como vírgenes de 'Joc de cartes' y al no estar acostumbrados, todo nos parecía más nuevo, y eso ya no pasa".

De hecho, insiste en que hay personajes que desde el principio dejaron huella. "El primer programa que hicimos fue en Terrassa, en el que salió el famoso Limón Limón Club, con Carles Miró. Y no he vuelto a tener un concursante como él, era fascinante. Y mira que hemos tenido concursantes"... confesaba Ribas a Jordi González este sábado.

La gran final de la temporada de 'Joc de cartes', concurso galardonado con un Ondas y uno de los espacios con mejores audiencias de TV3, llegará a Barcelona, con chefs referentes, 'influencers' gastronómicos y sumilleres, en que se decidirá el mejor plato estrella de la temporada.

Inicio en Barcelona

De momento, este miércoles, la temporada también arrancará en la capital catalana, buscando el mejor restaurante de especialidad de Barcelona. La primera visita será al local de Sants Perú en tu Mesa, donde Jessi Villanueva, copropietaria, presenta cocina tradicional peruana con platos como el taco lomo y el cebiche estilo pescador. Su objetivo es mantener el mismo sabor en cada elaboración y llegar a ser una cadena global de comida saludable peruana.

Uno de sus contrincantes será el Citizen Café, en la Dreta del Eixample, donde Juanca Muñoz, copropietario, defiende un local centrado en el concepto de 'brunch'. El tercer restaurante en liza está a solo unas calles, en l’Antiga Esquerra de l’Eixample, donde Alejandro Sanahuja, chef y dueño del O’Peregrino Gastromar, apuesta por la cocina marinera de inspiración gallega.

El recorrido acabará en Gràcia, donde Isa Fernández está al frente de La Perra Verde, una tapería vegana que ofrece una carta reducida, pensada para preparar los platos al momento, con elaboraciones creativas como las tortillas sin huevos y las palomitas de coliflor.

La 'Batalla de restaurantes' de Chicote

La semana siguiente, Marc Ribas viajará hasta la Garrotxa para buscar el restaurante que mejor sabe transmitir el sabor de esa tierra, que será el que se embolse los 5.000 euros en juego.

Curiosamente, La Sexta está emitiendo también los martes 'Batalla de restaurantes', la versión española de 'Joc de cartes'. El mediático Alberto Chicote desempeña el papel que aquí hace Marc Ribas.