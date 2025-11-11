Una junta extraordinaria de vecinos se queja de Rosalía en 'La revuelta': los rostros y los mejores momentos | Vídeo

Rosalía deja huella allá por donde pasa debido a su imponente presencia y su carisma, que no deja indiferente a nadie.

La de Sant Esteve Sesrovires (Baix Llobregat, Barcelona) ha sorprendido a sus fans en una entrevista para el programa 'La revuelta' de RTVE, donde ha mostrado su faceta más cercana, su humor y su deslumbrante voz.

Lo que pocos esperaban fue la peculiar forma en la que Rosalía hizo su entrada en la entrevista. Y es que la artista ha participado en un sketch junto a una particular comunidad de vecinos formada por rostros muy conocidos.

Nos han dejado boquiabiertos

La escena ha comenzado con Jorge Ponce, cómico y uno de los directores de 'La revuelta', avisando al presentador David Broncano de que se estaba celebrando una junta urgente extraordinaria de vecinos en el edificio colindante.

La urgencia: una vecina del 5ºA que canta a todas horas y no deja descansar a los vecinos.

Al llegar al rellano del bloque, la audiencia se ha quedado boquiabierta al descubrir las caras conocidas que daban vida a la comunidad de vecinos.

Figuras muy destacadas

Entre ellas destacaban figuras de ámbitos muy distintos: la actriz Carmen Machi, la futbolista Alexia Putellas, el dúo Estopa y el productor Javier Calvo.

También se encontraban el director Pedro Almodóvar, la exalcaldesa de Madrid Manuela Carmena, el culturista Joan Pradells o la cantante La Zowi.

“Hay que hacer algo con la que canta en el 5ºA”, ha dicho Carmen Machi. Aunque los protagonistas estaban más pendientes de sus propias historias: Putellas buscaba su balón de fútbol mientras Pradells manifestaba que necesitaba un uniforme de su talla.

El balón de Putellas

Finalmente, ha aprobado por unanimidad que la vecina del 5ºA, que ha resultado ser Rosalía, siguiera cantando. Tras esto, la artista ha bajado las escaleras del bloque con la pelota perdida de la futbolista, mientras preguntaba si alguien había perdido un balón.

“Ya que estás, ¿te hago una entrevista?”, ha sugerido Broncano, a quien no se le escapa una. Después han vuelto juntos al teatro para dar comienzo al programa, donde la cantante ha protagonizado auténticos momentazos.

Arrasa en audiencia

De hecho, su presencia en ‘La revuelta’ para promocionar su cuarto álbum, 'Lux’, ha hecho que el programa de La1 se dispare en audiencia.

Con un 20,4% de cuota de pantalla y 2,7 millones de media de espectadores, el programa de David Broncano logra posicionarse como lo más visto de la noche, por delante del 15,3% de su principal competidor, 'El hormiguero'.