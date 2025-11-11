Así han sido las visitas de Rosalía en 'La Revuelta' de David Broncano y Andy en 'El Hormiguero' de Pablo Motos

Noche de intensiva batalla televisiva entre David Broncano ('La revuelta') y Pablo Motos ('El hormiguero)'. Ambos llegaron a un superlunes decisivo dispuestos a luchar por cada punto de share con dos de los invitados más comentados del momento.

En La Revuelta (La 1), Broncano recibe a Rosalía, que presenta 'Lux', su nuevo y ambicioso álbum, un trabajo cargado de referencias personales y guiños que ya está generando titulares.

Mientras, en El Hormiguero (Antena 3), Pablo Motos apuestó por Andy, ex del grupo 'Andy y Lucas', que se estrena en solitario con 'Marioneta' y donde aclarará su polémica ruptura artística.

El exvocalista llegó al plató de Antena 3 rompiendo con su pasado llegando a decirle a Pablo Motos que era su primera vez en 'El Hormiguero', a pesar de haber visitado el programa con Lucas en numerosas ocasiones.

Andy habló de su nueva etapa con el nuevo álbum 'Solo' y su nuevo single 'Marioneta' y contó con detalle cómo se empezó a truncar su relación con Lucas desde 'Son de Amores'. Además, el cantante no evitó la polémica con el que consideraba su hermano y detalló las diferencias económicas, musicales y hasta la pelea que protagonizaron en mayo en un camerino.

Andy dejó claro que desde ese momento su relación con Lucas quedó completamente rota y que terminó su gira por profesionalidad. "Libre" es como se siente ahora tras romper el dúo y comenzar su etapa en solitario. Por último, el andaluz se dispuso a cantar 'Marioneta' y a disfrutar de las secciones del programa.

Por su parte, Rosalía ha visitado 'La revuelta' por primera vez para presentar su nuevo disco, 'Lux', y ha respondido a las preguntas clásicas: el dinero en el banco y las relaciones sexuales en el último mes. "No me puedo quejar, estoy muy agradecida", ha respondido sobre sus ingresos, dejando claro que no iba a dar el dato y que prefería la otra pregunta: "Cero. Celibato". "Ayer tuve un sueño muy lúcido de que acababa de tener un orgasmo. No sé cómo contaría eso", ha bromeado.

Rosalía en 'La revuelta' "No hay solo una perla. En general, en la vida, todos conocemos a más de uno", explica Rosalía tras ser preguntada sobre la persona a la que dedica su tema más popular.

Rosalía en 'La revuelta' La cantante explica el día que se tragó un insecto en un concierto durante una nota larga: "Dije, o tragas o escupes", bromea.

Rosalía en 'La revuelta' ¿Habrá gira de 'Lux'? "Se está barajando. Ya se verá". "Hay músicos que disfrutan más el estudio y otros que disfrutan más el escenario. Yo disfruto los dos, pero el estilo de vida de estar de gira es duro", explica.

Rosalía en 'La revuelta' "Había gente que lo veía claro, pero otra gente no", explica Rosalía sobre sus inicios y las primeras reacciones de gente de la industria musical a sus primeros temas. "Me decían que eso no podía sonar en la radio".

Rosalía en 'La revuelta' El programa muestra el videoclip de 'Berghain' y Rosalía agradece a Canadá y a su hermana: "Le ponemos mucho cariño a los vídeos. Canadá me ayudó mucho a tener mis primeros videoclips. Con 'Malamente' todavía no estaba con ninguna discográfica".

Rosalía en 'La revuelta' La cantante catalana explica que nunca ha estado en 'Berghain', la discoteca de Berlín que da nombre a su disco. "Para mí es una metáfora de las voces que uno puede sentir en la cabeza", explica Rosalía.

Rosalía en 'La revuelta' Distintas personas entran al plató cantando 'Torero' de Chayanne, en una actuación de intermedio dedicada a Rosalía.

Rosalía en 'La revuelta' Rosalía explica que su abuela le ha mandado la carta que le ha dedicado un obispo. En concreto, se trata del obispo de Sant Feliu de Llobregat, que ha expresado: "No consigo entenderte, pero me gustaría hacerlo. Tu arte, hipnóticamente ecléctico y performativo, y tú misma, me generan preguntas. Quizás no hace falta entenderlo. Pero me pregunto qué hay en ti, en tu mundo interior en esta etapa o ciclo de tu vida como mujer y artista".