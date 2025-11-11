Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Así han sido las visitas de Rosalía en 'La Revuelta' de David Broncano y Andy en 'El Hormiguero' de Pablo Motos

Alba Giraldo

Kevin Rodríguez

Noche de intensiva batalla televisiva entre David Broncano ('La revuelta') y Pablo Motos ('El hormiguero)'. Ambos llegaron a un superlunes decisivo dispuestos a luchar por cada punto de share con dos de los invitados más comentados del momento.

En La Revuelta (La 1), Broncano recibe a Rosalía, que presenta 'Lux', su nuevo y ambicioso álbum, un trabajo cargado de referencias personales y guiños que ya está generando titulares.

Mientras, en El Hormiguero (Antena 3), Pablo Motos apuestó por Andy, ex del grupo 'Andy y Lucas', que se estrena en solitario con 'Marioneta' y donde aclarará su polémica ruptura artística.

El exvocalista llegó al plató de Antena 3 rompiendo con su pasado llegando a decirle a Pablo Motos que era su primera vez en 'El Hormiguero', a pesar de haber visitado el programa con Lucas en numerosas ocasiones.

Andy habló de su nueva etapa con el nuevo álbum 'Solo' y su nuevo single 'Marioneta' y contó con detalle cómo se empezó a truncar su relación con Lucas desde 'Son de Amores'. Además, el cantante no evitó la polémica con el que consideraba su hermano y detalló las diferencias económicas, musicales y hasta la pelea que protagonizaron en mayo en un camerino.

Andy dejó claro que desde ese momento su relación con Lucas quedó completamente rota y que terminó su gira por profesionalidad. "Libre" es como se siente ahora tras romper el dúo y comenzar su etapa en solitario. Por último, el andaluz se dispuso a cantar 'Marioneta' y a disfrutar de las secciones del programa.

Por su parte, Rosalía ha visitado 'La revuelta' por primera vez para presentar su nuevo disco, 'Lux', y ha respondido a las preguntas clásicas: el dinero en el banco y las relaciones sexuales en el último mes. "No me puedo quejar, estoy muy agradecida", ha respondido sobre sus ingresos, dejando claro que no iba a dar el dato y que prefería la otra pregunta: "Cero. Celibato". "Ayer tuve un sueño muy lúcido de que acababa de tener un orgasmo. No sé cómo contaría eso", ha bromeado.

Así hemos contado en directo en EL PERIÓDICO este duelo televisivo.

