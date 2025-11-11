Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Al final, ¿quién mira la tele?

Al final, ¿Quién mira la tele?

Al final, ¿Quién mira la tele?

Sergi Mas

Sergi Mas

Estoy acostumbrado a escuchar frases como éstas: “La gente joven ya no aguanta un partido de fútbol entero por televisión; tan sólo están pendientes de mirar videos cortos, de consumo rápido y siempre a través de una tableta antes que por la televisión”. Es curioso. Pero a menudo también tengo amigos que me dicen: “Mi hijo se pasó este domingo cuatro horas enteras viendo a un youtuber cómo jugaba partidas en el Fornite”.

Entonces, ¿en qué quedamos: en que desean consumos rápidos, o bien se pasan todo una tarde observando pasivamente cómo otros juegan al League of Legends? ¿Cuan sería la respuesta más cercana a la realidad? Pues las dos. Y creo que no es justo sentenciar con una frase que favorezca a una y que excluya un argumento con el que no comulgamos, como si se tratara de una batalla. Por eso, y ante la duda, consultemos las cifras.

El partido de fútbol entre el Celta y el Barça obtuvo en Catalunya una cuota de pantalla de algo más del 18%, con una audiencia acumulada de casi 450.000 espectadores. Puede parecer una cifra baja, pero recuerdo que este encuentro se ofrecía a través de una plataforma de pago. Y atención, porque aquí está la madre del cordero: de toda la audiencia de ese partido, el 52% estaba compuesta por menores de una edad que oscila entre 4 y 12 años. Cifra importante, teniendo en cuenta que el partido se ofreció entre las 9 y las 11 de la noche.

Otra cifra, también a tener en cuenta: el Gran Premio de Brasil, que emitió Dazn, lógicamente en modalidad de pago, alcanzó una nada despreciable cuota de un 17,3% de share. En este caso las carreras de coches resultan fáciles de entender, porque no hay fueras de juego: salen todos a la vez y alcanza la victoria quien va más rápido. Consumo fácil. 

Y entre tanto debate y demasiadas teorías, ahí la tenemos: los domingos por la mañana, respetuosamente y en silencio, la 2cat emitiendo en directo la Santa Misa; una retransmisión que congrega frente la pantalla a más de 33.000 feligreses. Miren que es fácil: la pública tan sólo pone la parte técnica, mientras que la iglesia completa la escaleta y el guión, siempre previsible por otra parte, llegando a alcanzar un meritorio 6% de cuota de pantalla. ¡Cuántos programas lo quisieran! 

