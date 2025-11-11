'True crime' catalán
El 'Crims' sobre Bellvitge superó en audiencia a 'La revuelta' con Rosalía y a 'El hormiguero' con Andy
El programa de TV3 creado por Carles Porta estrenó el primero de los tres capítulos sobre el doble crimen de Bellvitge
Rosalía regala a Broncano el programa de 'La revuelta' más visto de la historia
Este lunes, la expectación era máxima por la batalla televisiva entre dos de los programas estrella de Antena 3 y TVE: 'El hormiguero', que tenía como invitado a Andy Morales en su primera entrevista tras su 'divorcio' profesional de Lucas González, con el que formó durante más de 20 años el dúo Andy y Lucas; y 'La revuelta', que contaba con la visita del torbellino Rosalía, que acudía por primera vez al 'show' de La 1.
El duelo se saldó a favor del programa de David Broncano, que se impuso con su mejor registro histórico (2.706.000 telespectadores y un 20,4%), frente a los también meritorios 2.046.000 fans y el 15,3% de 'share' que tuvo el 'show' de Pablo Motos.
El doble crimen de Bellvitge
Pero en Catalunya el gato al agua se lo llevaron los nuevos episodios de 'Crims' en TV3. El programa de Carles Porta, que este lunes regresaba a la cadena con el primero de los tres capítulos dedicados al doble crimen de Bellvitge, ha liderado el 'prime time' con 388.000 telespectadores y un 20,4% de cuota. Superó a 'La revuelta' (320.000 y 17,7%) y a 'El hormiguero', que no se coló entre los 20 espacios más vistos del día en Catalunya.
Suscríbete para seguir leyendo
- Rosalía luce su formación clásica en 'Lux': ''En su manera de cantar se notan unos conocimientos musicales profundos, como en los Beatles
- Rosalía visita 'La revuelta' por primera vez: su celibato voluntario, el dinero en el banco y un pulso con Broncano
- La alfombra roja de Los40 Music Awards Santander 2025 en Valencia | Los mejores 'looks, de Rosalía a Aitana, Emilia y Chiara Ferragni
- El nuevo disco de Rosalía causa sensación en el mundo de la clásica y el Liceu le ofrece 'carta blanca
- Rosalía en 'La revuelta' y Andy en 'El Hormiguero', hoy en directo: última hora del programa de David Broncano y Pablo Motos
- Crims' regresa a TV3 con un episodio triple sobre el doble crimen de Bellvitge: 'La realidad bien hecha es imbatible
- Las ediciones físicas de 'Lux', de Rosalía, vuelan: 'Hace dos años volví a Dios y no veo el momento de poner el disco en mi Technics
- Alba Sánchez regresa a 'Aruser@s' un año después de su salida: 'Es como volver a casa