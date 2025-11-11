El 'Crims' sobre Bellvitge superó en audiencia a 'La revuelta' con Rosalía y a 'El hormiguero' con Andy

Este lunes, la expectación era máxima por la batalla televisiva entre dos de los programas estrella de Antena 3 y TVE: 'El hormiguero', que tenía como invitado a Andy Morales en su primera entrevista tras su 'divorcio' profesional de Lucas González, con el que formó durante más de 20 años el dúo Andy y Lucas; y 'La revuelta', que contaba con la visita del torbellino Rosalía, que acudía por primera vez al 'show' de La 1.

El duelo se saldó a favor del programa de David Broncano, que se impuso con su mejor registro histórico (2.706.000 telespectadores y un 20,4%), frente a los también meritorios 2.046.000 fans y el 15,3% de 'share' que tuvo el 'show' de Pablo Motos.

El doble crimen de Bellvitge

Pero en Catalunya el gato al agua se lo llevaron los nuevos episodios de 'Crims' en TV3. El programa de Carles Porta, que este lunes regresaba a la cadena con el primero de los tres capítulos dedicados al doble crimen de Bellvitge, ha liderado el 'prime time' con 388.000 telespectadores y un 20,4% de cuota. Superó a 'La revuelta' (320.000 y 17,7%) y a 'El hormiguero', que no se coló entre los 20 espacios más vistos del día en Catalunya.