En Directo
EN TVE-1 Y ANTENA 3
Rosalía en 'La revuelta' y Andy en 'El Hormiguero', hoy en directo: última hora del programa de David Broncano y Pablo Motos
Esta noche se vive una interesante batalla televisiva entre David Broncano ('La revuelta') y Pablo Motos ('El hormiguero)'. Ambos llegan a un superlunes decisivo dispuestos a luchar por cada punto de share con dos de los invitados más comentados del momento.
En La Revuelta (La 1), Broncano recibe a Rosalía, que presenta 'Lux', su nuevo y ambicioso álbum, un trabajo cargado de referencias personales y guiños que ya está generando titulares.
Mientras, en El Hormiguero (Antena 3), Pablo Motos apuesta por Andy, ex del grupo 'Andy y Lucas', que se estrena en solitario con 'Marioneta' y donde aclarará su polémica ruptura artística.
EL PERIÓDICO abre un hilo directo para contar al minuto todo lo que ocurra en esta guerra de audiencias: invitados, reacciones, datos, redes sociales y el resultado final de este duelo televisivo.
Rosalía y Andy: dos fenómenos muy distintos
El duelo entre Rosalía y Andy Morales simboliza, además, dos formas muy distintas de entender el entretenimiento. 'La revuelta', con su mezcla de humor, música y conversación imprevisible, se enfrenta a 'El hormiguero', un formato consolidado y líder del access de Antena 3. Broncano buscará conectar con el fenómeno global de la artista catalana, mientras que Motos apelará a la nostalgia de toda una generación que creció con los temas del dúo gaditano, y con el morbo de conocer qué ocurrió entre ambos.
El gran pulso televisivo de la 'Revuelta' y 'El Hormiguero'
Esta noche promete ser uno de los grandes pulsos televisivos del otoño. Dos nombres que poco tienen que ver entre sí, pero que concentran una enorme atención mediática, se enfrentan por la audiencia. En La 1, Rosalía pisa por primera vez el plató de 'La revuelta' para presentar su nuevo álbum, "Lux". En Antena 3, Andy Morales, tras la separación definitiva del dúo Andy y Lucas, se sienta con Pablo Motos en 'El hormiguero' para conceder su primera entrevista en televisión.
