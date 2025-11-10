Rosalía en 'La revuelta' y Andy en 'El Hormiguero', hoy en directo: última hora del programa de David Broncano y Pablo Motos

Esta noche se vive una interesante batalla televisiva entre David Broncano ('La revuelta') y Pablo Motos ('El hormiguero)'. Ambos llegan a un superlunes decisivo dispuestos a luchar por cada punto de share con dos de los invitados más comentados del momento.

En La Revuelta (La 1), Broncano recibe a Rosalía, que presenta 'Lux', su nuevo y ambicioso álbum, un trabajo cargado de referencias personales y guiños que ya está generando titulares.

Mientras, en El Hormiguero (Antena 3), Pablo Motos apuesta por Andy, ex del grupo 'Andy y Lucas', que se estrena en solitario con 'Marioneta' y donde aclarará su polémica ruptura artística.

EL PERIÓDICO abre un hilo directo para contar al minuto todo lo que ocurra en esta guerra de audiencias: invitados, reacciones, datos, redes sociales y el resultado final de este duelo televisivo.

Rosalía y Andy: dos fenómenos muy distintos El duelo entre Rosalía y Andy Morales simboliza, además, dos formas muy distintas de entender el entretenimiento. 'La revuelta', con su mezcla de humor, música y conversación imprevisible, se enfrenta a 'El hormiguero', un formato consolidado y líder del access de Antena 3. Broncano buscará conectar con el fenómeno global de la artista catalana, mientras que Motos apelará a la nostalgia de toda una generación que creció con los temas del dúo gaditano, y con el morbo de conocer qué ocurrió entre ambos.