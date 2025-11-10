La presidenta de la CCMA, Rosa Romà, niega la castellanización de TV3: "Son anécdotas"

La presidenta de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA), Rosa Romà, ha sido este sábado una de las invitadas del programa de TV3 'Col·lapse'. La directiva ha aprovechado su visita al espacio presentado por Jordi González para negar la castellanización de la tele pública catalana, así como para reiterar que TV3 no corre peligro de desaparecer. Durante la entrevista, también ha desvelado cómo le afecta muy de cerca 'La Marató' de este año, que estará dedicada la lucha contra el cáncer, con Ramon Pellicer como maestro de ceremonias.

Romà ha achacado a simples "anécdotas" la presencia de otros idiomas que no sean el catalán en los medios públicos. "Los profesionales vienen a esta casa a hacer contenidos en lengua catalana, que es el compromiso que tenemos", ha afirmado tajante.

"Pueden haber anécdotas porque un periodista de informativos ha salido a la calle y le ha hecho una entrevista a alguien que no hable en catalán, pero es solo eso, una anécdota", ha insistido la presidenta de la CCMA. "A veces pasan cosas que preferiríamos que se evitasen, pero creo que es incuestionable el compromiso de esta casa con la lengua", ha sentenciado.

Las marcas históricas

Jordi González se ha expresado en la misma línea: "Uno de los trabajos que tenemos que hacer desde los medios públicos catalanes es difundir el catalán y la cultura catalana. Si hacemos televisión en catalán es para que la gente lo hable y para que la gente de fuera se acostumbre al idioma a través de los contenidos de TV3".

El presentador también le ha preguntado a Romà por la polémica relativa a la unificación bajo el paraguas de 3Cat de marcas históricas como TV3 y Catalunya Ràdio, que provocó incluso un manifiesto firmado por más de 700 empleados y exempleados que reclamaban mantener las denominaciones tradicionales de los medios públicos.

"Las marcas no desaparecerán", ha incidido la presidenta. "En las redes sociales y las plataformas son entornos donde competimos de una manera brutal con apuestas internacionales, necesitamos marcas fuertes que nos ayuden a tener más presencia en el entorno digital", ha justificado.

Como muestra del compromiso de servicio público, Romà ha puesto como ejemplo 'La Marató' de TV3, que el próximo 14 de diciembre recaudará fondos para la investigación del cáncer. Una enfermedad que la propia Romà ha sufrido de cerca ya que, tal y como ha desvelado en 'Col·lapse', su hija pequeña sufre leucemia desde hace dos años.